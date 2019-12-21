شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: فحص الدم يكتشف عمرك الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 كشفت دراسة جديدة معلومات خطيرة تؤكد أنه بات بامكان الباحثون في المختبرات الطبية تحليل عدد البروتيينات في الدم لإحتساب عمر الانسان البيولوجي الحقيقي.

Advertisements وأكدت الدراسات الجديدة أن التدخين، وشرب الصودا والمشروبات الكحولية تساعد في زيادة العمر البيولوجي للانساني بنحو 6 سنوات. وأشارت إلى أن التمارين الرياضية وتناول الأسماك الغنية بالأوميغا 3، وشرب القهوة بشكل منتظم هي نبع الشباب والطاقة.

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