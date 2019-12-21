تعرف على الطريقة الصحيحة لضمادة الجروح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ربما تعتقد أن ضمادة الجروح أمر بسيط وبالتالي أنت لا نخطئ في تطبيقها، ولكنّ أحد الناشطين الروسيين على موقع يوتيوب أظهر لنا في فيديو بسيط كم أنّنا مخطئون في أسلوبنا التقليدي هذا، إذ تبيّن أننّا وبواسطة ضمادة جروح عادية مربّعة الشكل، ومقصّ فقط، بإمكاننا إجراء تعديلات بسيطة لكن مذهلة لتسهيل وضع الضمادة وتثبيتها بشكل يتلاءم مع مختلف مواضع الجسم.



ولعل أكثر من بإمكانه الإستفادة من هذا الأسلوب هم الأهل الذين لديهم طفل صغير، إذ إن من شبه المستحيل تثبيت ضمادة للجرح على يدي الطفل وأصابعه بالأخص، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أشار صاحب قناة يوتيوب CrazyRussianHacker الروسي في الفيديو إلى طريقة مبتكرة لوضع ضمادة الجرح على طرف الإصبع أو الظفر مثلاً.

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كلّ ما عليك فعله هو الإستعانة بضمادة لاصقة تقليديّة.

بواسطة المقصّ، إعمد إلى إقتطاعها على الجانبين بالشكل التالي.

أزيل الورقة عن الجزء اللاصق الأول من الضمادة وثبتها على الشكل التالي.

بعدها، أزيل الجزء الثاني وقم بثنيها، وها أنت تحصل على ضمادة محكمة الإغلاق من الأعلى