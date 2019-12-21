شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إليكم 25 استخدام لمعجون الاسنان! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

معجون الأسنان هو المستحضر الأساسي لتنظيف وتحسين مظهر الأسنان وكذلك الحفاظ على صحتها. هناك عدة إستخدامات أخرى لمعجون الأسنان قمت بتجربة معظها ورأيت نتائج مذهلة. اليكم 25 استخدام لمعجون الاسنان:



1. لإزالة البقع على الثياب: لإزالة جميع أنواع البقع عن الثياب كالحبر أو أحمر الشفاه ضع القليل من معجون الأسنان على البقعة وفركها ومن ثم غسلها.

2. لإزاله الخدوش عن اقراص الcd و الdvd:إذا توقفت الشاشة عن العمل يمكن إخراج الcd وضع معجون الأسنان مكان الخدوش وفركها ومن ثم تنظيفها.

3. لتنظيف خاتم الألماس: وضع القليل من معجون الأسنان على فرشاة الأسنان فيجب ان يكون الخاتم رطب ثم فرك بلطف وبعد ذلك غسله وسوف تحصلين على خاتم متلألأ ويلمع من جديد.

4. تنظيف الفضة: يمكن إستخدامه في تلميع أي نوع من أنواع الفضة فتحصل على لمعان وتألق.

5. لمعالجة الحروق: وضع القليل من معجون الأسنان مكان الحرق وسوف يخفف من حدة الحرق ويخفف الألم.

6. لإزالة التلوين عن الحيطان المطلية: فرك البقع بمعجون الأسنان وقطعة مبللة بالماء وبعد ذلك يمسح الحائط بالماء.

7. لأزالة البقع عن السجاد: وضع معجون الأسنان على مكان البقع فركها ثم غسلها وتركها لتجف من الماء.

8. يخفف من لدغات الحشرات: وضع المعجون على مكان اللدغ فسوف تشعر بالهدوء وعدم الحكة مثل لدغات البعوض والنمل والبرغوث .

9. لإبقاء قوس أو بكلة الشعر على رأس الأطفال الرضع البنات: إذا لم يكن لدى الطفل شعر على رأسه فيمكن وضع معجون الأسنان ووضع القوس وبعد إزالة القوس يمكنك فقط بغسل مكان المعجون وسوف ينظف.

10. لتنظيف الأظافر: فالأسنان والأظافر مصنعوعين من نفس المادة، فلتنظيف الأظافر وضع المعجون على الفرشاة ويجب ترطيب الأظافر والفرك بلطف سوف تحصل على اظافر أكثر لمعاً وتألقاً.

11.لتنظيف الأحذية: وضع المعجون على فرشاة مبللة وفرك الحذاء المطاطي أو الرياضي فقط.

12. لوضع الملصقات: يمكن إستخدام معجون الأسنان لوضع الملصقات دون تشويه أو تخريب الجدار ومع ذلك تجنب إستخدامه لهواة جمع الملصقات لأنه يمكن إتلاف الحبر على مر الزمن.

13. لإغلاق الفتحات والثقوب بشكل مؤقت: يمكن إستخدامها قبل الإنتقال إلى الشقة الجديدة.

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14. تنظيف الحمام: إستخدامه بتنظيف أبواب الإستحمام والحلقات حول حوض الحمام. فهو يحتوي على مواد قوية تحدث تآكلاً ولهذا فهو ينظف جيداً.

15.لتنظيف زجاج الضواء الأمامية للسيارة: وضع معجون الأسنان على الزجاج وفركه جيدا لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء

16. لتنظيف سيارات الجديدة والمعروضة: الأشخاص الهواة الذين يقومون بجمع وبناء نموذج للسيارات والروبوتات فيمكن بالتأكيد إستخدام معجو الأسنان لجعلها جميلة وبراقة ولماعة.

17.لإزالة الخدوش عن زجاج الساعات: وضع قليل من المعجون على الزجاج ومسحها بالمحارم.

18. لعلاج حب الشباب: يجب أن تكون حذر في إستخدامها ويجب إستخدامها مرة واحدة في الأسبوع بوضع كمية قليلة جداً على الحبة قبل النوم وسوف تجف.

19. منع الضباب عن نظارات السباحة: إمسحها بمعجون الأسنان وغسلها .

20. لتنظيف مفاتيح البيانو: وضع معجون الأسنان على قطعة قماش ناعمة وفركها فسوف تعود تنظيفة وبيضاء.

21. لإزالة الرائحة الكريهة عن الأيدي: غسل اليدين مع قليل من المعجون وسوف تزيل كل الروائح مثل رائحة البصل وغيرها من الروائح الكريهة.

22. إزالة الخدوش عن الأواني الزجاجية: تليمعها وفركها بمعجون الأسنان ثم غسلها وسوف تعود براقة اكثر من قبل.

23. لإزالة الروائح الكريهة من زجاجات الأطفال: فرك الزجاجة بمعجون الأسنان وفرشاة الخاصة بالزجاجة فسوف تزال أي رائحة.

24.تنظيف المكواة: نظراً لأن معجون الأسنان يحتوي على مادة قوية فيمكننا إستخدامه في تنظيف المكواة بوضع معجون الأسنان على أسفل المكواة البارد ومن ثم مسحها بقطعة قماش وتنظيفها.

25. لإزالة علامات المياه عن المفروشات: للتخلص من العلامات المائية الناتجة عن وضع كوب من الماء أو اي شيء آخر، وضع قليل من معجون الأسنان على الخشب وفركها بقطعة قماش ناعمة.