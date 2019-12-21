تعرف على تأثير ممارسة الرياضة أثناء نزلة البرد!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذر البروفيسور الألماني روديغر رير من أن ممارسة الرياضة أثناء نزلة البرد ترفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.



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وأوضح أستاذ الطب الرياضي أن هذا الخطر يهدد القلب بصفة خاصة إذا كانت نزلة البرد مصحوبة بالتهاب في الحلق وسعال وحمى، مشدداً على ضرورة أخذ قسط من الراحة والتوقف عن ممارسة الرياضة لمدة أسبوع على الأقل أو حتى زوال الأعراض تماماً.

وبعد ذلك، يمكن للمريض العودة لممارسة الرياضة بشكل خفيف في البداية.