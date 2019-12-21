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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروبات طبيعية لمعالجة حرقة البول.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إن كنت تعاني من حرقة في البول، إليك وصفات طبيعية لمعالجتها وينصح دائماً باستشارة طبيب وخاصة اذا كانت لديك عوارض أخرى غير حرقة في البول.
1- شرب الماء: حاولي شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً.
2- شراب عسل النحل: إشربي كوب من الماء به ملعقة من العسل الطبيعي يومياً.
3- خليط العسل بالحبة السوداء: يضاف ربع كيلو مسحوق الحبة السوداء إلى كيلو عسل ويخلط جيدآ، ويتم تناول ملعقة كبيرة منه بعد كل وجبة.
4- مشروب مغلي الكرفس: يتم غلي ملعقة من البذور لكل كوب من ماء على نار هادئة لفترة قصيرة ثم يصفى ويترك فترة ليبرد ثم يشرب.
5- رجيم الكرفس واللفت للتخلص من البطن والارداف
6- عصير ورق الكرنب: قوم بتقطيع أوراق الكرنب بعد غسلها ثم ضعيها في الخلاط مع قليل من الماء ثم صفيها واشربي منها ويمكن إضافة قليل من الملح والبهارات حسب الرغبة.
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