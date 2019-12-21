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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك فكرة خاطئة عن مدى انتشار الطفيليات والديدان المعوية. في الواقع، إنها منتشرة أكثر بكثير مما نتخيل. ليس أمراً لطيفاً أن تعلموا أنكم تستضيفون مستعمرة من الطفيليات المعوية، لكن نود أن نعلمكم من أنكم لستم وحدكم. تقدّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 3 مليارات شخص في العالم يعانون من نوع من الطفيليات المعوية.



ما هي الطفيليات المعوية ؟

الطفيليات مصنفة عموماً في عدة أنواع، ولكن النوعين الأساسيين هما الديدان الطفيلية والأواليات. الديدان الطفيلية هي ديدان متعددة الخلايا لا تستطيع التكاثر في الجسم البشري، مثل الدودة الشريطية tapeworms والدودة الدبوسية pinworms وال rounworm. الأواليات، من جهة أخرى، ليس لها إلا خلية واحدة وتستطيع التكاثر في داخل الجسم البشري ويمكن أن تسبب التهابات حادة.

كيف تصابون بالطفيليات المعوية ؟

تنتقل الطفيليات المعوية عموماً عن طريق الاحتكاك مع براز مصاب ( من أرض ملوثة مثلاً، أو من الطعام أو من الماء ). هناك أشياء أخرى تزيد من خطر الإصابة بالطفيليات المعوية مثل زيارة منطقة معروفة بتلوثها بالطفيليات، ظروف النظافة الصحية السيئة والتلوث بمياه المجارير ( بالنسبة للغذاء والماء )، الضعف في الجهاز المناعي، الانتقال عن طريق الحيوانات وعامل العمر ( الأطفال والكبار في السن أكثر عرضة للإصابة ). عندما تصابون بالعدوى، تصبح معدية ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى أشخاص آخرين.

لماذا الطفيليات المعوية خطيرة ؟

هذه الطفيليات تعيش داخل أجسامنا وتتغذى عليها. في الأماكن التي يكون فيها مستوى النظافة الصحية عالياً، لا تمثل الطفيليات خطراً كبيراً، لكن في البلدان الفقيرة والأمكنة التي تكون فيها النظافة والمستوى الصحي ضعيفين، قد تشكل الطفيليات خطراً كبيراً على الحياة.

عندما تستضيف أمعائنا الطفيليات، حتى مستوى الأحماض المرتفع في الجهاز الهضمي لا يستطيع حماية الجسم، مع أن جسمنا يحاول أن يدافع بفضل جهازنا المناعي، ويمكن أن تلتهب الأمعاء. تمنع الطفيليات المعوية امتصاص الغذاء الذي نأكله بالشكل الصحيح وتفرز السموم في الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي.

الحالات الحادة يمكن أن تسبب انسداد الأمعاء جزئياً أو كلياً. الانسداد يمنع الغذاء والسوائل والغازات من الانتقال عبر الأمعاء بشكل عادي. الإصابة الحادة يمكن أن تسبب أيضاً فقر الدم لأنه يمكن أن يحدث نزيف في المعدة. المشكلة تكمن في أن هناك أنواعاً كثيرة من الطفيليات ويمكن أن تسبب عدداً كبيراً من الأعراض.

إذن إذا كنتم قد جربتم علاجات مختلفة لتتخلصوا من بعض مشاكلكم الصحية بدون نجاح، فقد تكون الطفيليات المعوية هي السبب المختفي خلف العديد من المشاكل الصحية غير المحلولة.

الأعراض الرئيسية لوجود الطفيليات في الجسم

1. تناول المأكولات السريعة بإفراط أو بالعكس فقدان الشهية

2. فقدان الوزن

3. آلام المعدة

4. إمساك، إسهال، غازات، او عوارض أخرى للقولون العصبي

5. تقلب مستوى السكر في الدم

6. تهيج الجلد مثل الحكاك الحاد حول المخرج وأجزاء أخرى من الجسم، الفورة الجلدية أو أي تهيج آخر للجلد

7. قلق وكآبة

8. اضطرابات النوم

9. آلام عضلات، مفاصل أو آلام أخرى

10. تعب وإنهاك

11. نقص في الحديد أو أنيميا

12. اضطرابات مناعية مع عدد مفرط من الإصابات البكتيرية، الفطرية أو الفيروسية

13. انخفاض الطاقة الجنسية

14. دم في الخروج

15. دوخة أو تقيؤ

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كيف نعالج الطفيليات المعوية ؟

يمكن علاج الإصابات الفطرية المعوية بالأدوية التقليدية أو باستخدام علاجات طبية بديلة.

الطب التقليدي

إذا كنتم تعتقدون أنكم مصابون بالطفيليات، سيطلب لكم طبيبكم فحص البراز ليتأكد ويصف لكم الأدوية الأكثر فعالية للطفيليات المعوية.

الطب البديل

1. النباتات والأعشاب

أغلب العلاجات التي تدخل في تركيبها الأعشاب تحتوي : الثوم، اليانسون، النعناع المجعد، الجوز الأسود، البرباريس، الأفسنتين، الماهونيا, كبش القرنفل، الصعتر، الأوريغانو، أوراق الزيتون. استشيروا معالجاً قبل أن تأخذوا أي مكمل مركب من نباتات مضادة للطفيليات.

2. المكملات

. البكتيريا الجيدة (البروبيوتيك): إنها تساعد على تقوية صحة جهازكم الهضمي وهذا يمنع تكاثر الطفيليات.

. الأنزيمات الهضمية: تساعد جهازكم الهضمي على استعادة حالته الطبيعية، وهذا يجعله غير مضياف للطفيليات. البابايين هو أنزيم مستخرج من ثمرة البابايا يساعد على قتل الديدان عندما يؤخذ قبل أو بعد الوجبة بنصف ساعة.

. فيتامين C: يقوي الجهاز المناعي.

. الزنك: يقوي أيضاً الجهاز المناعي ويستخدم أيضاً لشفاء تقرحات المعدة.

3. علاجات الطب التجانسي

علاجات الطب التجانسي لمشكلة الطفيليات تتضمن : Cina, Indigo, Spigelia, Podophyllum, Cuprum nigrumoxidatum, Teucrium, Sabadilla, Stanum. من الأفضل أن نأخذ علاجات الطب التجانسي تحت شكل آخر غير الحبيبات لأنها مركبة أساساً من السكر.

4. التغذية

. الأطعمة الغنية بالثوم، ببذور القرع، ببذور البابايا، بالأناناس، بالجزر، بالشمندر والرمان، يمكن أن تساعد على قتل الطفيليات إذا استهلكت نيئة.

. لاحظ الباحثون أن مزيج العسل وبذور البابايا مع الكثير من الماء فعال لتنظيف الجهاز الهضمي.

. استهلاك ألياف أكثر يساعد الجسم على التخلص من الديدان.

. تجنبوا السكريات البسيطة مثل الأطعمة المكررة، العصيرالمحلى بالسكر والسكر.

. اشربوا الكثير من الماء لتساعدوا عملية التخلص من البراز.

. تجنبوا مؤقتاً القهوة والكحول.

. تناولوا الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر، البطاطا الحلوة والقرع. الفيتامين A يدعم مقاومة الجسم للطفيليات.

. أضيفوا البهارات مثل الكركم ( العقدة الصفراء ) وكبش القرنفل التي تساعد على التخلص من الطفيليات.

5. تنظيف الأمعاء

هذه طريقة من الطب البديل تتطلب اعتماد نظام غذائي غني بالألياف ومكملات غذائية مثل كبسولات البسيليوم، بكتين الحمضيات، صلصال البنتونايت، الكربون الفعال، بذور القرع، جذور الشمندر (البنجر) وبذور الكتان والشيا.

الوقاية من العدوى

ذكرنا سابقاً أن الإصابة بالفطريات معدية جداً. يمكنكم أن تلتقطوا بسهولة بيوض الطفيليات من أي شيء أو أي شخص تلمسونه. في الخلاصة، من المهم أن تغسلوا اليدين وتحافظوا على عادات نظافة صحية جيدة للتخفيف من خطر هذا الانتقال. اغسلوا يديكم بعد أن تذهبوا إلى التواليت وقبل أن تأكلوا أو تحضّروا الأطعمة. إذا سافرتم، انتبهوا إلى نوعية مياه الشرب ونظافة الأطعمة التي تأكلونها واغسلوا الفواكه والخضار.