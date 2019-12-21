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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 7.75 مليار نسمة عدد سكان العالم في بداية 2020
السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
قدرت مؤسسة ألمانية أن يصل عدد سكان العالم في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة نحو 7.75 مليار نسمة.
وأعلنت المؤسسة الألمانية لسكان العالم، الجمعة، أن عدد سكان العالم سيزيد بذلك بمقدار 83 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق، وتعادل هذه الزيادة عدد السكان الحالي لألمانيا.
وبحسب بيانات المؤسسة، ففي كل ثانية يولد 2.6 إنسان جديد في المتوسط، وذلك بعد طرح عدد حالات الوفاة من المواليد.
وتتوقع المؤسسة أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة بحلول عام 2023.
وأشارت المؤسسة إلى أن خصوبة النساء في أفريقيا تبلغ حاليا في المتوسط 4.4 طفل لكل امرأة، بزيادة قدرها طفلان مقارنة بالمتوسط العالمي (2.4 طفل لكل امرأة).
وبحسب توقعات حديثة للأمم المتحدة، سينمو عدد السكان في أفريقيا من 1.3 مليار نسمة حاليا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050.
وتهدف المؤسسة التنموية النشطة على مستوى العالم إلى الإسهام في تنمية سكانية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
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