شرطة دبي تتقدم أشواطا في التحضير لإستضافة إكسبو 2020









اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، أن مختلف الجهات المشاركة في تنظيم المعرض قطعوا شوطا كبيرا في بناء بنية تحتية متكاملة ذات مواصفات عالمية، فضلاً عن البدء في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأمني للتحضير لإستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس وعدد من مسؤولي المعرض الدولي والقائمين عليه إلى جانب عدد من الضباط.

وتعول دبي على اكسبو الذي تستضيفه بين اكتوبر 2020 وابريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي.

وأكّدت أكثر من 190 دولة مشاركتها في هذا المعرض العالمي الضخم.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد اطلع اللواء عبدالله خليفة المري على الموضوعات التي تم مناقشتها في الاجتماعات الماضية والقرارات التي تم تنفيذها والتي لازالت قيد التنفيذ، مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، والحرص على العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنجاح هذا الحدث العالمي.

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واستعرض اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، نتائج السيناريوهات لفرق عمل المراكز الحدودية، مؤكداً أهمية التخطيط لسيناريوهات تحاكي الواقع وذلك للتعامل مع الأزمات أو الحوادث فور وقوعها بكل حرفية واقتدار من قبل فريق العمل المشترك.

وتناول العميد ركن مسلم محمد سعيد الراشدي من قوات حرس الرئاسة في القوات المسلحة، موضوع الجاهزية العملياتية لعناصر الاستجابة الوطنية في اكسبو 2020.

واستمع سعادة اللواء المري والحضور من مبارك خليفة الغفلي مدير مركز الاستعلام المبكر في الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، إلى شرح متكامل عن التسجيل المسبق للبصمات الحيوية للمسافرين وأهميتها في تعزيز الجهود الأمنية، كما اطلع على الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا للمعرض.

وعقب اللقاء، كرم اللواء المري فريق اللجنة المنظمة لإكسبو "أمن إكسبو"، وفريق الدعم والإسناد "أمن إكسبو" على جهودهم مع قطاعات الشرطة في الدولة، وأثنى على تعاونهم الدائم والمستمر مع القيادة العامة لشرطة دبي والمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وتجول اللواء عبدالله خليفة المري عقب اللقاء، على الأعمال الانشائية لمرافق اكسبو وتعرف على البنية التحتية للمعرض ومنشآته.