عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر يحدث تصميم عرضه على أجهزة أبل آيباد اللوحية

السبت 21 ديسمبر 2019

السعودية نيوز

أعلنت إدارة موقع تويتر عن إجرائها لتحديثات جديدة عديدة على تصميم عرضه على أجهزة أبل اللوحية "آيباد".



ووفقا لموقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن هذه التحديثات الجديدة التي أجراها موقع تويتر كانت ضرورية لتحسين طريقة عرض وتصفح تويتر على أجهزة "آيباد".

وقال الموقع الأمريكي إن التصميم الجديد شمل تقليص المساحات البيضاء الفارغة خلال عرض وتصفح الموقع على أجهزة "آيباد".

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ومنح الموقع متصفحيه القدرة على فلترة خانات الهاشتاقات الأكثر تداولا، وغيرها من الخانات الجانبية التي تظهر على جانب الشاشة بإخفائه أو إخفاء بعضها.

ووفقا لعدد من الخبراء المطلعين على هذه التحديثات الجديدة، ذكر موقع "ذا فيرج" أنها ما زالت قيد الاختبار ولم يوفرها موقع تويتر لكل متصفحيها من مستخدمي أجهز "آيباد" اللوحية داخل الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن موقع التغريدات الشهير أعلن، في تغريدة على حسابه الرسمي، أنه منح مستخدمي هواتف آيفون إمكانية نشر صور IOS الحية في تغريدات، بعد تحوليها لصيغة GIF.

ولم يكن هذا النوع بإمكان مستخدمي هواتف آيفون نشرها في تغريدة على حساباتهم الخاصة على موقع تويتر.

وعرفت صور IOS الحية كواحدة من الإمكانيات التي تتميز بها كاميرات هواتف آيفون عن غيرها من الهواتف الأخرى، وهي خاصية التقاط صورة متحركة لبضع ثوانٍ، لالتقاط لحظة مميزة بالحركة وتظل في تكرار دائم بعد التقاطها.