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معظم الناس يعتبرون أن فكرة رش سيارة فيراري بالطلاء لغاية تصويرها جريمة كبرى، ولكن الحال يختلف اذا ما تم تصويرها من قبل المصور الشهير Fabian Oefner، قامت شركة صناعة السيارات الإيطالية العريقة بالسماح للمصور السويسري باستخدام عدة تدرجات من الطلاء فوق البنفسجي لرش سيارة فيراري كاليفورنيا تي. © القيادي شاهد تلوين سيارة فيراري باستخدام الاشعة فوق البنفسجية وبسرعة 100 ميل في الساعة
© alqiyady شاهد تلوين سيارة فيراري باستخدام الاشعة فوق البنفسجية وبسرعة 100 ميل في الساعة
الفكرة من العملية برمتها هي ابراز التصميم وخطوط السيارة وهي الوظيفة التي ادتها
خطوط النيون التي اطلقها Oefner على السيارة، النتيجة كانت مذهلة لدرجة تبدو فيها
السيارة وكأنها تتحرك في الظلام.
© alqiyady شاهد تلوين سيارة فيراري باستخدام الاشعة فوق البنفسجية وبسرعة 100 ميل في الساعة
يقول Fabian Oefner: “عندما تفكر في سيارة فيراري فإن اول ما سيخطر
على بالك هو التصميم الرياضي الجميل والسرعة، أردت إيجاد طريقة لتصوير
هاذين الأمرين”.
© alqiyady شاهد تلوين سيارة فيراري باستخدام الاشعة فوق البنفسجية وبسرعة 100 ميل في الساعة
تم التصوير في شهر أغسطس في مقر شركة فيراري في مارانيللو – إيطاليا،
قام Oefner وفريقه بوضع السيارة في نفق اختبار الرياح وانتظر حتى وصلت
سرعة الريح إلى 105 ميل في الساعة وترك الطلاء يتطاير. * شاهد فيديو طلاء سيارة فيراري بألوان نيون ثم تابع القراءة…
استخدم المصور 30 جالون من الطلاء بالأشعة فوق البنفسجية بألوان هي الأحمر
والأصفر والأزرق، تم ايضاً تشغيل قرابة 40 ضوء بالأشعة فوق البنفسجية، كانت
السيارة غير ظاهرة تحت الأضواء ولم تتشكل إلا عندما كان الطلاء يتدفق
على الهيكل الخارجي.
© alqiyady شاهد تلوين سيارة فيراري باستخدام الاشعة فوق البنفسجية وبسرعة 100 ميل في الساعة
لإسقاط الطلاء استخدم Oefner مضخات مياه تستخدم في ري الحدائق قام بوصلها
بخراطيم ري بفتحات صغيرة، دفعت المضخات الطلاء عبر الفتحات الصغيرة فخرجت
خطوط من الألوان على السيارة.
© alqiyady شاهد تلوين سيارة فيراري باستخدام الاشعة فوق البنفسجية وبسرعة 100 ميل في الساعة
تم التصوير باستخدام كاميرتين مختلفتين على مدار ثلاثة أيام، استخدم المصور كاميرا
Phantom للحصول على لقطات سلوموشن مع الاعتماد على كاميرا Arri Alexa للمشاهد
الاخرى لأن الكاميرا ادت بشكل جيد مع اضواء UV. شاهد ايضاً | شاهد كيف تم تصوير سيارة لمبورجيني بسعر يبلغ 2 مليون دولار
بعد كل لقطة، استغرق فريق Oefner ما يصل إلى ساعة واحدة في مسح
السيارة حتى يتمكنوا من قلبها ورشها بلون آخر أو تغطية جزء آخر منها.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يركز فيها Oefner على السيارات في عمله،
قام المصور بالتقاط صور فردية لأجزاء سيارة ثم جمعها معًا في برنامج فوتوشوب
لجعلها تبدو كما لو كانت السيارات تنفجر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.