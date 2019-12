دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady شاهد تلوين سيارة فيراري باستخدام الاشعة فوق البنفسجية وبسرعة 100 ميل في الساعة

معظم الناس يعتبرون أن فكرة رش سيارة فيراري بالطلاء لغاية تصويرها جريمة كبرى، ولكن الحال يختلف اذا ما تم تصويرها من قبل المصور الشهير Fabian Oefner، قامت شركة صناعة السيارات الإيطالية العريقة بالسماح للمصور السويسري باستخدام عدة تدرجات من الطلاء فوق البنفسجي لرش سيارة فيراري كاليفورنيا تي. © القيادي شاهد تلوين سيارة فيراري باستخدام الاشعة فوق البنفسجية وبسرعة 100 ميل في الساعة

الفكرة من العملية برمتها هي ابراز التصميم وخطوط السيارة وهي الوظيفة التي ادتها

خطوط النيون التي اطلقها Oefner على السيارة، النتيجة كانت مذهلة لدرجة تبدو فيها

السيارة وكأنها تتحرك في الظلام.

يقول Fabian Oefner: “عندما تفكر في سيارة فيراري فإن اول ما سيخطر

على بالك هو التصميم الرياضي الجميل والسرعة، أردت إيجاد طريقة لتصوير

هاذين الأمرين”.

تم التصوير في شهر أغسطس في مقر شركة فيراري في مارانيللو – إيطاليا،

قام Oefner وفريقه بوضع السيارة في نفق اختبار الرياح وانتظر حتى وصلت

سرعة الريح إلى 105 ميل في الساعة وترك الطلاء يتطاير. * شاهد فيديو طلاء سيارة فيراري بألوان نيون ثم تابع القراءة…

استخدم المصور 30 جالون من الطلاء بالأشعة فوق البنفسجية بألوان هي الأحمر

والأصفر والأزرق، تم ايضاً تشغيل قرابة 40 ضوء بالأشعة فوق البنفسجية، كانت

السيارة غير ظاهرة تحت الأضواء ولم تتشكل إلا عندما كان الطلاء يتدفق

على الهيكل الخارجي.

لإسقاط الطلاء استخدم Oefner مضخات مياه تستخدم في ري الحدائق قام بوصلها

بخراطيم ري بفتحات صغيرة، دفعت المضخات الطلاء عبر الفتحات الصغيرة فخرجت

خطوط من الألوان على السيارة.

تم التصوير باستخدام كاميرتين مختلفتين على مدار ثلاثة أيام، استخدم المصور كاميرا

Phantom للحصول على لقطات سلوموشن مع الاعتماد على كاميرا Arri Alexa للمشاهد

الاخرى لأن الكاميرا ادت بشكل جيد مع اضواء UV. شاهد ايضاً | شاهد كيف تم تصوير سيارة لمبورجيني بسعر يبلغ 2 مليون دولار

بعد كل لقطة، استغرق فريق Oefner ما يصل إلى ساعة واحدة في مسح

السيارة حتى يتمكنوا من قلبها ورشها بلون آخر أو تغطية جزء آخر منها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يركز فيها Oefner على السيارات في عمله،

قام المصور بالتقاط صور فردية لأجزاء سيارة ثم جمعها معًا في برنامج فوتوشوب

لجعلها تبدو كما لو كانت السيارات تنفجر.

