دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك تحقق في تسريب معلومات ربع مليون مستخدم

أعلنت شركة فيسبوك، أنه يتم التحقيق في تقرير بشأن نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.

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وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، نقلاً عن موقع سكاي نيوز عربية.

فيما قال متحدث باسم فيسبوك: "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل".

ومن ناحيتها أوضحت مدونة "كومباريتيك"، أنه تم اكتشاف قاعدة البيانات من السهل الحصول عليها لأنها كانت متاحة، حيث تضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك، وكلمات مرورهم، وأرقام هواتفهم، ثم تم الإبلاغ عن الأمر لاحقاً بحيث لم تعد متاحة، وفق الباحث في أمن الإنترنت، بوب دياشينكو.

وأشارت المدونة إلى أن الكشف عن هذه البيانات المسروقة يأتي بالتزامن مع ما تسعى إليه الشبكة الاجتماعية العملاقة "فيسبوك"؛ لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم.

وأوضحت المدونة، أن شركة الاستشارات البريطانية "كامبريدج أنالتيكا"، تورطت بفضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات فيسبوك، قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها. جاء ذلك في وقت سابق من هذا الشهر.

وبدأ التحقيق في الأمر في مارس 2018 من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، الذي خلص إلى أن شركة الاستشارات السياسية التي تم حلها "شاركت في ممارسات خادعة لجمع المعلومات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك لتوصيفهم كناخبين واستهدافهم لاحقاً".

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وأضافت اللجنة: "أن الشركة البريطانية، التي عملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016، قدمت ادعاءات "مضللة" عندما اجتذبت مستخدمي فيسبوك للقيام بـ"اختبار للشخصية"، متعهدة بأنها لن تقوم بتنزيل أي معلومات شخصية".

وتسبب هذا الأمر في دفع شركة فيسبوك 5 مليارات دولار كغرامة بداية العام كتسوية مع المنظّمين "لإساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين".المزيد:

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