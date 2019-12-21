عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليونير وحيد يبحث عن أصدقاء لمشاركته قصره في نيوزيلندا

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

يبحث ثري ألماني عن سكان وأصدقاء ليعيشوا معه في ضيعته النائية في نيوزيلندا، الأمر الذي أثار ضجة في وسائل الإعلام.



ونشرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" الجمعة إعلاناً عن "مليونير وحيد يبحث عن ناس يعيشون معه في (جنته النيوزيلندية)".

وفي الإعلان يذكر المليونير الألماني الأصل كارل ريبين، أنه يريد أن يعيش مع نحو 10 رجال ونساء ظرفاء تحت سن السبعين في ضيعة تبلغ مساحتها 220 هكتارا بالقرب من مدينة نيو بلايموث المطلة على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وحاولت أكبر بوابة إخبارية نيوزيلندية "ستاف" - بحسب بياناتها - التواصل مع الرجل لسؤاله عن الإعلان وردود الفعل عليه، لكن دون جدوى حتى الآن.

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وذكرت البوابة أن هناك أشخاصا من جميع أنحاء العالم أعلنوا اهتمامهم بالعرض.

وبحسب الإعلان، سافر الألماني إلى نيوزيلندا عام 2000 كسائح، وعثر هناك على مزرعة جميلة واستقر فيها.

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن الألماني جمع ثروته من إنتاج قهوة مثلجة في معلبات.

وجاء في الإعلان: "احتجت إلى 10 أعوام حتى وصلت إلى المستوى الحالي".

وأوضح الألماني في إعلانه أنه يريد بعد إتمامه كل شيء الاستمتاع بـ"الجنة" مع أشخاص آخرين يبحثون عن حياة جديدة، موضحا أنه في محيط ضيعته يمكن ممارسة الصيد أو ركوب الخيل أو التجول أو مشاهدة الحيوانات ببساطة.