عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور مذهلة لمنتجع ماسنهاوزن الزجاجى بالنرويج

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

إذا كنت من هواة الاستكشاف والمغامرة وتبحث عن المناظر الطبيعية والهدوء النفسي، فإن أفضل مكان لك هو جزيرة مانسهاوزن التي تقع في شمال النرويج، حيث منتجع الجزيرة الزجاجى القائم على قمة المنحدرات للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.



تتمتع الجزيرة بموقع مثالي خاصة انها تقع بين سلسلة جبال لوفوتون وبحر بارنتس، حيث تم إنشاءها عام 2015 من قبل المهندس المعمارى Stinessen Arkitektur، وهى عبارة عن سلسلة من الأكواخ المغلقة والتي تتدلى فوق المياه ومحاطة بالزجاج فوق المنحدرات.

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توضع أغلبية الكبائن على الأرصفة الحجرية، وهي معلقة بشكل جزئي فوق البحر، وتوفر النوافذ إطلالة بانورامية خصوصية للضيوف، مما يحول إقامة في المنتجع إلى تجربة خاصة حقًا.

تضم الكبائن من الداخل مطابخ احترافية ومناطق لتناول الطعام في الطابق الأرضي ومكتبات مريحة في الطابق الأول، بجانب العديد من رياضات المغامرة، والمهارات الاستكشافية مما يجعل هذا المكان وجهة مثالية للمشي لمسافات طويلة والتجديف بالكاياك وصيد الأسماك والغوص وركوب الدراجات حتى تصبح عطلة نشطة وحقيقية.

المنتجع مفتوح على مدار السنة ، ويمكنك استكشافه من خلال بعض اللقطات الجميلة التي نشرتها مجلة بونجور للتشجيع علي هذه المغامرة خاصة للذين يودون بغروب الشمس في فصل الشتاء.