دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق ترجمة جوجل أصبح الآن أكثر دقة بنسبة 12% في وضع عدم الاتصال

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق ترجمة جوجل أصبح الآن أكثر دقة بنسبة 12% في وضع عدم الاتصال

أصبح تطبيق ترجمة جوجل الآن أكثر دقة في وضع عدم الاتصال لعديد اللغات، وأصبح يدعم الترجمة الصوتية “أوفلاين” للغة العربية.

تكمُن أهمية تطبيقات الترجمة على رأسها تطبيق ترجمة جوجل، عند زيارة دولة أجنبية، حيث من الصعب الوصول إلى اتصال بيانات موثوق أو ميسور التكلفة، ولكن لحسن الحظ، يحتوي تطبيق ترجمة جوجل وغيره على وضع عدم الاتصال، وهاهي الآن تُعلن الشركة عن تحسين هذا الوضع، مما سيزيد من دقة الترجمة ومن توفّر بيانات النُطق في مجموعة متنوعة من اللغات.

وفي هذا السياق، أشارت جوجل بأن الترجمة الفورية لـ 59 لغة ستُصبح أكثر دقة بنسبة 12 بالمائة على الأقل من خلال تنفيذ اختيار الكلمات المحسّن والنحو وبنية الجملة.

كما وستشهد مجموعة أصغر من اللغات مثل اليابانية والتايلاندية والبولندية والهندية تحسينات تزيد عن 20 في المائة.

ومن شأن إدراج دعم الحروف المكتوبة الموسّع أن يسهل التواصل اللفظي عن طريق إظهار كيفية نطق الكلمات المكتوبة بخط غير مألوف للمستخدمين، كذلك تعمل جوجل على إضافة دعم الترجمة الصوتية في وضع عدم الاتصال لعشر لغات جديدة، بما في ذلك العربية والبنغالية والغوجاراتية والكانادا والماراثية والتاميلية والتيلجو ووالأوردو.

أخيرًا، يجب أن تكون جميع هذه الإضافات متاحة لأي شخص قام بتحميل أحدث إصدار من تطبيق الترجمة من شركة جوجل.

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وللوصول للترجمات المُحسّنة، عليك تنزيل الملفات غير المتصلة للغة المرادة، وبحال كنت قد حمّلت هذه الملفات مسبقًا، سيطالبك التطبيق بتحديثها.

تحميل تحديث التطبيق على أندرويد.

تحميل تحديث التطبيق على iOS.

المصدر:

Google Blog

التدوينة تطبيق ترجمة جوجل أصبح الآن أكثر دقة بنسبة 12% في وضع عدم الاتصال ظهرت أولاً على عالم التقنية.