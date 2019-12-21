قوة حماية صرمان الليبية: تحرير المدينة من مسلحي حفتر لا رجوع عنه

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوة حماية صرمان، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أن افتكاك مدينة صرمان (60 كلم غرب طرابلس) وتحريرها من مسلحي حفتر أمر لا رجوع عنه.
جاء ذلك في بيان لها نقلته قناة ليبيا الأحرار (خاصة).
ووجهت القوة، إلى نداء إلى قبائل المدينة، أوضحت أن الدخول إليها ليس بقصد الانتقام منهم أو ترويعهم.
ودعت من سمتهم المغرر بهم من شباب المدينة للتخلي عن سلاحهم بدلا من التوجه إلى ساحات الحرب.
وأعلنت قوة حماية صرمان، رفضها لعدوان حفتر على المدن المجاورة لها، وأن صرمان لن تكون إلا مدينة السلام.
جدير بالذكر أن ميليشيات حفتر دخلت صرمان، في اليوم الأول لهجومها على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، بعد تفاهمات مسبقة مع قوة مسلحة بالمدينة.
وفي بحر الأسبوع الجاري، أعلنت 10 مدن ليبية بالمنطقة الغربية النفير العام لدحر هجوم مليشيات خليفة حفتر على طرابلس.
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