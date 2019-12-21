مؤسسة فلسطينية تكرم برلمانيًا تركيًا سابقًا لدوره في دعم القضية

أيسر العيس/ الخليج 365

كرمت مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية، البرلماني التركي السابق حسين تنارفيردي، كونه شخصية العام الداعمة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤسسة لتكريم شخصية العام الثاني عشر 2019، التي أقيمت الجمعة في "قصر رام الله الثقافي"، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقدم تنارفيردي، إسهامات بارزة في الاعتراف بدولة فلسطين على المستويات الإقليمية والدولية، وفق ما تم عرضه في فيلم تعريفي قصير خلال الحفل.

ونشط النائب التركي الذي يرأس أيضًا لجنة فلسطين والقدس في "نقابة حق العمل"، في تقديم المساعدات لفلسطين من خلال لجنة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية.

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كما كان له دور في إنقاذ رهائن سفينة "مافي مرمرة" في إسرائيل، ونجح في مهمة إعادتهم إلى بلادهم.

وفي 31 مايو/ أيار 2010، شنّت إسرائيل هجوما على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 أتراك وإصابة 56 آخرين.

وذكّرت مقدمة الحفل بمقولة تنارفيردي الشهيرة: "ما تعنيه إسطنبول وأنقرة وقونيا لنا، هو نفس ما تعنيه القدس".

كما جرى خلال الحفل، تكريم العديد من الشخصيات، الفلسطينية والعربية والدولية، لإسهاماتها في دعم فلسطين وشعبها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.