صحيفة الخليج الإلكترونية أقام رجل الأعمال فواز بن سعد المقاطي مأدبة عشاء للشيخ ورجل الأعمال محمد بن نايف بن جهجاه ابن حميد وذلك باستراحته بمكة ، وقد حضر المأدبة عدد من المشايخ والأعيان ورجال الأعمال والإعلام والفكر , وقد اقيم حفل خطابي تخلله عدد من الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية , حيث رحب رجل الأعمال فواز المقاطي في كلمته بالشيخ محمد ابن حميد ومرافقيه على تلبيته لدعوته وشكر كل من لب دعوته من مشايخ وأعيان القبائل , فيما قدم الشيخ محمد ابن حميد شكره لرجل الأعمال فواز على هذه الدعوة الكريمة والتي غمروه فيها بحسن الاستقبال والضيافة , وفي نهاية الحفل قدم المقاطي هدية متواضعة لأبن حميد وهي عبارة عن ساعة مكة مطلية بالذهب , بعد ذلك توجه الجميع لتناول وجبة العشاء المعدة لهذه المناسبة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجل الأعمال فواز المقاطي يحتفل بأبن حميد بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.