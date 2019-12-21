شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ «عيد أبو ردحة» أثناء استعداده لإلقاء خطبة الجمعة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شيعت جموع المصلين، أمس الجمعة، جثمان الشيخ عيد أبو ردحة إمام وخطيب جامع الحفيرة بالأحساء. وذكر مغردون أن الشيخ أبو ردحه – رحمه الله- توفي أثناء استعداده لإلقاء خطبة الجمعة. Advertisements ونعى المغرد مبارك بن ناصر السهلي، الفقيد قائلاً: “ادعو لمعلمي الشيخ عيد أبوردحة بالمغفرة والرحمة مات وهو يستعد لخطبته يوم الجمعة، ازدحمت الطرق وصلى الناس خارج الجامع شهوداً لجنازته رأيت الكبار والصغار والعلماء والعوام والصالحين وقد صلي عليه في المقبرة قبل دفنه وأثناء دفنه وبعد دفنه”. “الخليج 365” تسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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