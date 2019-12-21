شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «هيئة الاتصالات» لمقدمي الخدمة البريدية بشأن تحصيل الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تحذيرا إلى مقدمي الخدمة البريدية بشأن تحصيل أي رسوم لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً عدا الرسوم الحكومية.

وأكدت الهيئة أن من حق مستفيدي البريد، أن تقدم لهم الخدمة بالسعر المعلن عنه، وعدم دفع أي مبالغ إضافية عن المعلن عنها إلا في حال طلبت خدمة إضافية.

وسبق أن أعلنت الهيئة عن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، والتي تأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار من مجلس الوزراء.