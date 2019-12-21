اختتام فعاليات الأسبوع الأول من «السمالية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



اختتمت أمس فعاليات الأسبوع الأول من ملتقى السمالية الربيعي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ويستمر حتى التاسع من يناير المقبل، بمشاركة العديد من الطلاب المنتسبين للمراكز التابعة لنادي تراث الإمارات، برفقة مدربين تراثيين متخصصين .

يهدف الملتقى إلى المحافظة على الهوية الوطنية وزرع حب التراث في نفوس الطلاب، وشغل أوقات فراغهم خلال الإجازة المدرسية، وتعلم العادات والسنع الإماراتية التي تعتبر ركيزة أساسية في تراث الدولة.

ضمن الملتقى، استقبلت جزيرة السمالية معلمات مدرسة الطويلة للتعليم الأساسي، حيث اطلعن على مرافق جزيرة الأحلام وما تحويه من مفردات تراثية وطيور وغزلان، ومارسن ركوب الخيل والجمال، وقمن بجولة في السفينة التراثية في جو رائع وطبيعة خلابة.