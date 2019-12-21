الجيش الليبي يمهل الميليشيات 72 ساعـة للانسحاب من مصراتة وسرت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت قوات الجيش الليبي أمس، وصولها إلى مشارف منطقة صلاح الدين المتاخمة للعاصمة طرابلس بعد أيام من عملية عسكرية شاملة تستهدف تحرير العاصمة، في وقت بدأت فيه قوات الجيش الوطني توجيه ضربات مؤثرة على محاور جنوبي العاصمة، واستهداف مواقع المدفعية التابعة لميليشيات طرابلس في محيط المدينة.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات جيش الكرامة، تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» في محور الرملة غربي مطار المدينة العالمي. وقال الجيش إن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية في مصراتة تستخدم لتخزين الأسلحة التركية.

وأعلنت قناة «ليبيا» على «تويتر» أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي استهدف مواقع كتائب «الوفاق» بمعسكر ماجر جنوبي مدينة زليتن.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، في تصريحات خاصة لقناة «روسيا اليوم» إن «المعارك تزداد شراسة في ليبيا.. ونحن الآن على تخوم منطقة صلاح الدين في طرابلس».

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وأمهلت قوات الجيش ميليشيات مصراتة أمس، ثلاثة أيام للانسحاب وتسليم سلاحها، وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد محجوب، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز»، إن الجيش سيوجه ضربات قوية وموجعة للميليشيات إذا لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة التي حددها الجيش، مشيراً إلى انطلاق عمليات استطلاع جوية نوعية باتجاه مدينة الزاوية، للقضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة طرابلس.

من جانبه أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي في مؤتمر صحفي أمس، أن الميليشيات الإرهابية تهيئ من مدن مصراتة وطرابلس وزوارة، لتكون مركزاً للقوات التركية في ليبيا. وأضاف المسماري أن المناطق التي ستستقبل الجنود الأتراك هي مصراتة وميناء الخمس البحري المدني، وكذلك مطار زوارة، وبعض مرافئ الصيد. وكشف أن الميليشيات الإرهابية تسعى إلى تحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس إلى قاعدة تركية.

وشدد على أن ضربات سلاح الجو مستمرة على مصراتة وزليتن والخمس، وأنه تم الليلة البارحة، استهداف مستودعات للأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية، وغرفة عمليات الميليشيات ودشم وهوائيات التشويش في مصراتة.

وتابع أنه تم تدمير موقع صواريخ دفاع جوي، وموقع رادارات استطلاع في المدينة لشل قدرات الميليشيات الإرهابية وتدمير قدراتها العسكرية، لمنعها من المناورة والتحرك. وأكد المسماري أن الغارات أسقطت قتلى يحملون الجنسية التركية.

وحول الأوضاع العسكرية في طرابلس أكد أن القوات البرية تقوم بالزحف الثابت نحو قلب العاصمة، مشيراً إلى أن هناك حالة من الانشقاقات داخل صفوف الميليشيات.

وأضاف أن الأتراك نقلوا إرهابيي «داعش» و«النصرة» إلى ليبيا. وقال: «قصفنا مصراتة بعد أن كشفنا فيها أهدافاً خطرة، ورصدنا أهدافاً تهدد الأمن وحذرنا من خطورتها».