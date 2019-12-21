شكرا لقرائتكم خبر عن د. أنور قرقاش: الثقافة رافعة أساسية للازدهار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، مساء أمس الأول، حفلاً في فندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي لتكريم الفائزين بجوائزها في دورتها السادسة عشرة (2018 2019)، وهم الشاعر العراقي علي جعفر العلاق، والروائية اللبنانية عَلَوية صبح، والمفكر السوداني حيدر إبراهيم علي، والناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الفائزة بجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي من مملكة البحرين، والذين تم اختيارهم من بين 1745 مرشحاً هم إجمالي عدد المتقدمين لنيل الجوائز في هذه الدورة، والتي تبلغ قيمتها 600 ألف دولار أمريكي، بواقع 120 ألف دولار أمريكي لكل فائز.

حضر الحفل الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأديب محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعبد الحميد أحمد أمين عام الجائزة، والدكتور محمد عبدالله المطوع والدكتورة فاطمة الصايغ، وناصر حسين العبودي، أعضاء مجلس الأمناء، وقدمت الحفل الإعلامية والشاعرة بروين حبيب.

وقال أنور محمد قرقاش في كلمته: «تحية خالصة من القلب باسم مجلس أمناء المؤسسة، ونرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم على تشريفكم حفلنا هذا، حيث تكتمل سعادتنا لنتشارك في تكريم هذه الكوكبة من المبدعين العرب الذين فازوا بجائزة العويس الثقافية.

في كل دورة نبحث عن المتميز والفارق في ثقافتنا وبين مبدعينا، وهي مسؤولية جسيمة ملقاة على عواتقنا منذ الدورة الأولى لهذه الجائزة التي كرمت معظم المبدعين العرب، واحتفت بهم في لفتة تقديرية كما أرادها مؤسس الجائزة سلطان بن علي العويس رحمه الله، والهدف منها إعلاء كلمة الثقافة في المحافل والأنشطة داخل المجتمع، وإيصال رسالة شكر للذين أعطوا أعمارهم للنهوض بحاضر أمتهم والاعتزاز بماضي أجدادهم، وإضاءة الطريق للأجيال الجديدة لتنهل المعرفة وترتوي من الثقافة».

وأضاف قائلاً: «لقد آلتْ ‏مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على نفسها أن توسع دائرة اهتمامها الجغرافي عربياً، لنحقق هدفنا الجوهري في تكريم المبدعين العرب أينما كانوا، وهو ما يدفعنا للافتخار بأول مبدع من السودان يدخل نادي الفائزين، ونشعر بالاعتزاز الكبير بفوز المفكر السوداني حيدر إبراهيم علي بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

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لقد دأبت المؤسسة على مواكبة حركة النشاط الثقافي المحلي والعربي، وتتجه بوصلتها نحو تعميم الثقافة الأصيلة وتأكيد حضورها في المجتمع، عبر عمل حثيث لتقديم ما هو متميز، مستلهمة من أهداف وشعارات الإمارات، أسلوب عمل وطني. فقد احتفينا هذه السنة بعام التسامح عبر أكثر من ندوة، كما احتفينا العام الماضي ب«عام زايد»؛ كون هذه الاحتفاليات تحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، على ترسيخها لدى أبناء الإمارات.

وتستعد الإمارات للاحتفال بعيدها الخمسين، وهي تدرك تمام الإدراك أن الثقافة رافعة أساسية لاستمرار مسيرة الازدهار والنماء والرقي».

وتابع قائلاً: «نؤكد دائماً أن المؤسسة تواكب التطورات الثقافية العربية وتختبر أمزجة الثقافة المنفتحة على زمن جديد، وهو ما يدفعها لفتح أبوابها للتجارب الشابة واحتضان أنشطة ذات صلة بالثقافة المعاصرة التي تؤكد الهوية العربية، في كافة حقولها مشجعة الأجيال الجديدة على مزيد من العمل لتظل الثقافة العربية متوهجة فيها بريق الشباب وعزمهم للتعبير عن أمتهم، بلغة تتوافق مع العصر وتراعي قيم الأمس، وتحافظ على مكتسبات الحضارة العربية».

واختتم الدكتور قرقاش بالقول: «إننا في مجلس الأمناء حريصون على المكاسب الكبيرة التي حققتها مسيرة المؤسسة والحفاظ عليها، والتي تستمد حيويتها من تجربة الإمارات الرائدة، وهي الخيمة الأساسية والآمنة التي تترعرع في ظلها مؤسسة العويس الثقافية، بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين يتفهمون بعمق أهمية ومسيرة وتطلعات العمل الثقافي».

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قرأت كلمة الفائزين وشكرت فيها المؤسسة، وثمنت الدور الذي تلعبه في الثقافة العربية، وعبرت عن سعادتها بهذه الجائزة التقديرية التي تؤكد صدق وثبات العمل الثقافي.

وقرأ الدكتور شكري المبخوت تقرير لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة، كما قرأت الدكتورة فاطمة الصايغ، بيان مجلس الأمناء حول جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، وألقى الشاعر على جعفر العلاق مجموعة قصائد شعرية لاقت استحسان الجمهور، لتبدأ بعدها وقائع حفل التكريم، حيث سلم الدكتور أنور محمد قرقاش الفائزين الدروع الخاصة بالجائزة.

وعلى هامش الحفل نظمت المؤسسة معرضاً للوحات (بورتريه) للفائزين، وأحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة أمسية غنت فيها أجمل الأعمال العربية لكبار المطربين العرب.