شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنائية الدولية» تتجه لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة، إنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت فاتو بنسودا، المدعية العامة في بيان، أن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية وتركز على ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت: «لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة».

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب «الأراضي الفلسطينية» تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية، اعتزامها فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان: «نرحب بهذا الإعلان نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين».

وقالت الوزارة إن «هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير/‏كانون الثاني 2015».

ورأت أن هذه الخطوة «إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين، فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي».

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وأكدت الخارجية الفلسطينية أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفلسطينية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للجنائية «خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها». وأضاف عريقات في بيان، أن الخطوة «من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولاً إلى إحقاق العدالة».

وعن رد فعل «إسرائيل» على هذه الخطوة بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، قال عريقات إن «إسرائيل» «تضع قوانينها المصممة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه». وذكر أنه وفقاً لميثاق روما، فإن «انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية».

وقال رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، إن المحكمة الجنائية «ليست لها سلطة» للتحقيق في «مزاعم» بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ووصف ذلك بأنه «يوم أسود للحقيقة والعدالة». وزعم نتنياهو في بيان: «ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية».

والشهر الماضي، دان المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور الجرائم «الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها تعد جرائم حرب، وتضاف لسجل «إسرائيل» الدامي، مطالباً بتوفير حماية فورية للمدنيين.

وفي فبراير/‏شباط الماضي، قال محققون تابعون للجنة الأمم المتحدة المستقلة، إن قوات الاحتلال ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 6100، خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي. (وكالات)