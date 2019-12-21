دياب يتعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب استشاراته النيابية أمس للمضي قدماً في التأليف، مؤكداً أنه لن يعتذر وسيكمل مشواره رغم أن مهمته ستكون شاقة وطريقه مزروعة بالألغام، مشدداً في تصريحات خلال جولته على رؤساء الحكومات السابقين على توجهه لتشكيل حكومة اختصاصيين، ونفى في مقابلة صحفية أن يكون محسوباً على «حزب الله»، وأعلن أن هدفه هو تشكيل حكومة اختصاصيين، تضم عدداً كبيراً من النساء للعمل على إنقاذ البلاد، في وقت التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل عدداً من المسؤولين اللبنانيين، مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة تلتزم بإجراء الإصلاحات وتستطيع القيام بها.

وبدأ الرئيس دياب جولته البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين من بيت الوسط حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ثم قام بزيارة

وزار الرئيس سليم الحص في منزله، كما زار دياب الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، فيما لم يتمكن من لقاء الرئيس نجيب ميقاتي بسبب مغادرته البلاد. وسبق أن شدّد دياب في حديث تلفزيوني ليل أمس الأول: «على أنه ستكون لدينا نقلة نوعية بكثير من الأمور، وسيكون في الحكومة عدد كبير من النساء ومن الاختصاصات المطلوبة لمعالجة الكثير من الأمور».

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ولفت في حديثه إلى أنه كاختصاصي يهدف أن تكون الحكومة حكومة اختصاصيين، مشيراً إلى إعطائه مهلة للقيام بالاستشارات اليوم السبت في مجلس النواب، وقال: لن أعتذر عن تأليف الحكومة وهو سيكون سريعاً بالنسبة إلى الوقت الذي أخذته الحكومات السابقة كما أنه لا يوجد مسودة جاهزة للحكومة.

وقال دياب في مقابلة مع قناة دويتشه فيله التلفزيونية الألمانية، إننا بحاجة إلى حكومة اختصاصيين مستقلين كي تعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نعانيها، والاستشارات النيابية ستبدأ يوم السبت، وأن أوفق قدر المستطاع بين الجميع، والجميع راغب بالتعاون كي يكون للبنان حكومة مميزة لا تشبه الحكومات السابقة على صعيد أصحاب الاختصاص أو على صعيد نسبة النساء في الحكومة، آخذين في الاعتبار كل التوازنات، لافتاً إلى أن الأمريكيين عند تأليف حكومة بهذا الشكل سيدعمونها، لأن الحكومة هدفها إنقاذ الوضع في لبنان، ولا أرى مشكلة في ذلك، بل أتوقع الدعم الكامل من الأوروبيين والأمريكيين. وعن توصيف الحكومة بأنها حكومة «حزب الله»، رفض دياب أن يكون «محسوباً على أحد»، أو أن يكون «رجل حزب الله»، مضيفاً «أنا لم ألتق أحداً، لا من حزب الله ولا من حركة أمل لا في اليومين ولا الأسبوعين أو الشهرين الماضيين». وأكد أن هدفه أن تتألف الحكومة بين شهر و6 أسابيع.

من جهة أخرى، أكد الرئيس ميشال عون، خلال لقائه هيل، تمسك لبنان بالمحافظة على الاستقرار على الحدود الجنوبية والالتزام بالقرار 1701، مشدداً على أن دخول باخرة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة شكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية.

من جانبه أعلن هيل، أنه في لبنان اليوم بناء على طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، للقاء القادة اللبنانيين من أجل البحث في الأوضاع الحالية هنا. «وتعكس زيارتي هذه قوة الشراكة بين بلدينا»، وقال: إنني هنا لأقوم بتشجيع القادة السياسيين في لبنان على الالتزام وإجراء إصلاحات هادفة ومستدامة يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن. لقد حان الوقت لترك المصالح الحزبية جانباً والعمل من أجل المصلحة الوطنية ودفع عجلة الإصلاحات وتشكيل حكومة تلتزم بإجراء تلك الإصلاحات وتستطيع القيام بها. ليس لدينا أي دور في قول من الذي يجب أن يتولى رئاسة الحكومة وتشكيلها.