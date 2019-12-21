المــلا يحلــق بلقبــي العالــم وجائزة الشارقة للدراجات المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

توج راشد الملا، من فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بطلاً للعالم للدراجات المائية في فئة الاستعراض الحر، محافظاً على لقبه للعام الثاني على التوالي، كما نجح الملا في حسم لقب جائزة الشارقة الكبرى في نفس الفئة، وذلك في منافسات مونديال الدراجات المائية، ضمن فعاليات أسبوع البطولات العالمية ببحيرة خالد بالشارقة.

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وتَوَّجَ خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس اللجنة المنظمة للحدث، وعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة البحري نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الأبطال، بحضور حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي، وسان جيرمانو المروج العالمي لسباقات زوارق الفورمولا والدراجات المائية.

كما تُوِّجَ النمساوي كيفين ريتيرير متسابق الفيكتوري تيم بصدارة فئة الرجال، وفاز أيضاً بلقب بطولة العالم.

ويسدل الستار اليوم على منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة الفورمولا 1 المقامة أيضاً ضمن البطولات العالمية البحرية التي تحتضنها الشارقة حالياً.