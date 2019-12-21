أسئلة الكيمياء الفلسفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطرح «آدي بروس» في كتابه «ما الحياة؟ كيف تدب الروح في الكيمياء؟»، تساؤلات أساسية أذهلت وأرقت البشرية لآلاف السنين، منذ أن سعى الإنسان من أجل فهم أعمق لمكانه في الكون، وطبيعة الكائنات الحية وعلاقتها بتلك المواد غير الحية، على أن العثور على إجابة شافية لهذه التساؤلات يعد من الأمور بالغة الأهمية من دون مبالغة، فهي لا تكشف لنا فقط من نحن وماذا نحن، لكنها تعيد حتماً تشكيل فهمنا للكون بأسره، هل خضع الكون لعملية صقل ليدعم الحياة، كما يزعم أنصار ما يسمى مبدأ «الأنثروبية»، وهو مبدأ يرى أن طبيعة الكون مقيدة بملاحظات البشر، أو باتخاذ رؤية كوبرنيكية أوسع لمكان البشر في الكون، هل الجنس البشري مجرد غثاء كيميائي على كوكب متوسط الحجم، كما قال ستيفن هوكينج الفيزيائي المعروف.

الهدف من هذا الكتاب هو إيضاح أن الإجابة عن هذه التساؤلات، أخيراً أصبحت متاحة، فالقوة غير العادية للعلم، والمنهج الاستقرائي على وجه الخصوص قد أحدثا ثورة في حياتنا، إلى الحد الذي لم نكن نتوقعه، حتى قبل قرن من الزمان، والفضل يرجع لتلك التطورات العلمية، التي تمت في غضون المئة والخمسين سنة الماضية، بدءاً من الثورة الداروينية في التفكير العلمي، مروراً بالتطورات المذهلة في كيمياء الأنظمة والبيولوجي والكيمياء اللتين اندمجتا وأخيراً أصبحتا علماً واحداً، وهذا الدمج بين العلمين يعني أنه في إطار الحدود التي يفرضها علينا العلم ذاته، يمكننا أن نبدأ في فهم ماهية الحياة، لماذا نشأت؟ كيف لنا نحن البشر مع غيرنا من الكائنات الحية على الكوكب، ننتمي للعالم المادي والكون بأسره، أن نشكل كياناً واحداً؟ وذلك على الرغم من قسوة النظرية الداروينية، هل يمكن لهذا الترابط الحياتي الأساسي أن يشكل بارقة أمل لمستقبل البشرية؟