اكتشاف أقدم غابة في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف علماء ما يمكن أن تكون أقدم غابة في العالم، ومن المحتمل أن توفر كثيراً من المعلومات حول الرابط بين الغابات وتغير المناخ. وسبق أن منح لقب أقدم غابة أحفورية في العالم لموقع في جيلبوا في منطقة كاتسكيلز في ولاية نيويورك، ويعود تاريخها إلى حوالي 385 مليون سنة، أما الموقع الجديد فهو عبارة عن محجر قديم في المنطقة نفسها على مسافة 40 كيلومتراً إلى الشرق قرب مدينة كايرو.

وبعد 10 سنوات من فحص عينات ودراسات، خلص فريق دولي مؤلف من 11 عالماً، إلى أن المحجر كان يضم غابة تعيش فيها أقدم أنواع الأشجار وأكثرها تنوعاً، وبينها «أركايبتيريس».

وقال وليام ستين أحد مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الأحياء في جامعة بينجهامتون في نيويورك، إن هذه الأشجار لها خصائص «أكثر حداثة»؛ إذ تتشابه أنظمة أوراقها وجذورها مع شجرة الصنوبر.