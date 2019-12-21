اخبار الخليج

اكتشاف أقدم غابة في العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أقدم غابة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف علماء ما يمكن أن تكون أقدم غابة في العالم، ومن المحتمل أن توفر كثيراً من المعلومات حول الرابط بين الغابات وتغير المناخ. وسبق أن منح لقب أقدم غابة أحفورية في العالم لموقع في جيلبوا في منطقة كاتسكيلز في ولاية نيويورك، ويعود تاريخها إلى حوالي 385 مليون سنة، أما الموقع الجديد فهو عبارة عن محجر قديم في المنطقة نفسها على مسافة 40 كيلومتراً إلى الشرق قرب مدينة كايرو.
وبعد 10 سنوات من فحص عينات ودراسات، خلص فريق دولي مؤلف من 11 عالماً، إلى أن المحجر كان يضم غابة تعيش فيها أقدم أنواع الأشجار وأكثرها تنوعاً، وبينها «أركايبتيريس».
وقال وليام ستين أحد مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الأحياء في جامعة بينجهامتون في نيويورك، إن هذه الأشجار لها خصائص «أكثر حداثة»؛ إذ تتشابه أنظمة أوراقها وجذورها مع شجرة الصنوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف أقدم غابة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا