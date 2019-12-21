«بروكينجز»: الإمارات في طليعة كل مؤشرات التنمية عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير



قال معهد «بروكينجز» الأمريكي للأبحاث في تقرير حديث، إن الدول الإفريقية يمكنها أن تتعلم الكثير من تجربة الإمارات في مجال تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مكوناته، ففي الوقت الحالي يعرف كثير من المراقبين القصة الاقتصادية للإمارات: دولة صغيرة نسبياً تفوق أداءها الاقتصادي على جميع الدول المحيطة بها، ففي كل مؤشر من مؤشرات التنمية تقريباً، نجد الإمارات في طليعة دول المنطقة وكذلك العالم، بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى مؤشر الابتكار العالمي.

وأوضح المعهد أن إمارة دبي أضحت الآن مركزاً للتجارة والأعمال الدولية، يرتكز اقتصادها المحلي على 4 أركان هي التجارة والنقل والسياحة والتكنولوجيا، في حين أن العاصمة أبوظبي، هي موطن الأغلبية العظمى من الثروة النفطية لدولة الإمارات. وبفضل الثروة النفطية، تمتلك الإمارات أصولاً واحتياطيات تزيد على تريليون دولار عبر صندوقي أبوظبي السياديين، جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) ومبادلة للاستثمار.

وللمقارنة، يبلغ إجمالي الناتج المحلي لقارة إفريقيا حوالي ثلث تريليون دولار التي تمتلكها الإمارات من الأصول. ويمكن أن تكون الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات من خلال نهجها ذي الركائز الأربع نموذجاً للاقتصادات الإفريقية، وذلك على صعيد المدن والأقاليم والدول.

كما تقدم المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة في الإمارات أمثلة على التدابير الناجحة لتعزيز التجارة والتصنيع والتطوير، فعلى سبيل المثال، تعد سلطة المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) عملاقاً اقتصادياً يمثل 93 مليار دولار من التجارة السنوية، وحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي لدبي. والمنطقة متصلة مباشرة بميناء جبل علي، مما يتيح سهولة الوصول إلى واحدة من أكثر شبكات الشحن نشاطاً في العالم.

وتستخدم آلاف الشركات منطقة جافزا قاعدة للتخزين اللوجستي والتصنيع، حيث يتعامل مركز الشاي في مركز دبي للسلع المتعددة مع أكثر من 53 مليون كيلوجرام من الشاي سنوياً.