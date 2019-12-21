شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية والأمريكية تحتفظ بمكاسب تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، موجة الصعود القياسية التي بدأتها مع انفراجة الموقف التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، عبر اتفاق المرحلة الأولى بينهما الذي سيجري توقيعه مطلع يناير المقبل، وفي ظل ذلك احتفظت الأسواق الأوروبية والأمريكية بمكاسبها التاريخية متجاهلة إجراءات «عزل» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما خضعت الأسواق الآسيوية لجني أرباح جعلها تختتم آخر جلسات تداولات الأسبوع منخفضة.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الجمعة لتنهي أسبوعاً قوياً من المكاسب، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 140 نقطة تمثل 0.45%، كما ارتفع مؤشر «إس آند بي» 0.47%، وزاد «ناسداك» 0.35%.

كشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أمس الجمعة، أن الناتج الإجمالي المحلي سجل نمواً 2.1% على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهى نفس وتيرة النمو بالقراءة السابقة، ومقارنة مع 2% في الربع الثاني، كما أوضحت البيانات أن إنفاق المستهلكين ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 3.2% بوتيرة سنوية مقارنة 2.9% في القراءة السابقة ونحو 4.6% خلال الربع الثاني.

وارتفعت أسهم وول ستريت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في جلسة الخميس، حيث بدا أن المستثمرين يتجاهلون البيانات الاقتصادية المختلطة، فضلاً عن الأخبار المتعلقة بمساءلة الرئيس دونالد ترامب من قبل مجلس النواب.

وتلقت المعنويات دفعة قوية عندما قال وزير الخزانة ستيفن منوشين الخميس إنه لا شك في أن المفاوضين التجاريين الذين يمثلون الولايات المتحدة والصين سيوقعون على ما يسمى بصفقة التجارة «المرحلة الأولى» في أوائل يناير.

ويأتي أداء وول ستريت القوي هذا الأسبوع بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري في المرحلة الأولى في 13 ديسمبر. إن هذه الصفقة أدت مؤقتاً إلى إزالة أكبر رياح معاكسة تواجه السوق معظم عام 2019.

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وفي القارة العجوز، سجلت الأسهم الأوروبية تحركات محدودة أمس الجمعة إذ انكمشت أحجام التداول بسبب اقتراب عطلة عيد الميلاد، على الرغم من أن الأسهم الإيطالية سجلت أداء فاق سائر الأسهم بفضل بعض الإعلانات الإيجابية للشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% فقط، لكنه مازال متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني ليبعد نحو 1% دون أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبينما استقرت بقية المؤشرات في المنطقة، ربحت الأسهم المدرجة في ميلانو 0.7% بقيادة مجموعة نيكسي للمدفوعات التي ارتفعت أسهمها 2.8% بعد أن قال انتيسا سان باولو إنه سيبيع أنشطته لمدفوعات الأفراد إلى نيكسي في صفقة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الجمعة في الوقت الذي باع فيه مستثمرون الأسهم لجني الأرباح، لاسيما في الشركات الكبيرة.

ونزل المؤشر نيكاي 0.2% إلى 23816.63 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.18% إلى 1733.07 نقطة، مع تراجع المؤشر توبكس 30 الأساسي للشركات الكبيرة 0.56%. وفي الأسبوع، هبط المؤشر نيكاي القياسي 0.9% تقريباً بعد مكاسب حققها على مدى ثلاثة أسابيع.

(وكالات)