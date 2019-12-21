دوري شباب الصالات بحلة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

سحبت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات أمس الأول قرعة النسخة الثالثة من بطولة دوري الشباب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر اللجنة بالشارقة، وترأسه عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام، بحضور شهاب العوضي مشرف مسابقات الشباب والمراحل السنية وممثلي أندية دبا الحصن ومليحة وخورفكان.

توجه عمران عبدالله بالتهاني إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمناسبة رئاسته للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وتمنى للاتحاد الجديد كل السداد والتوفيق في قيادة كرة الإمارات نحوالأفضل، كما توجه بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على رعاية المجلس للعبة بالتعاون مع اتحاد الكرة طيلة السنوات الماضية، وأشاد بجهود عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وإخوانه أعضاء اللجنة، وتمنى مشاركة مزيد من الفرق في المواسم القادمة واعتبر وجود خمسة فرق أمراً جيداً ولكنهم يطمحون للأكثر.

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وقبل سحب القرعة أكد شهاب العوضي أن كل جولة ستلعب في ناد معين بالتناوب على مدار الدورين الأول والثاني من الدوري، وأضاف ان الفرق التي ستحرز المراكز الثلاثة الأولى ستتأهل إلى«البلاي أوف» وسيلتقي الثاني والثالث في مباراتين بنظام الذهاب والإياب وسيتاهل الفائز منهما لملاقاة المتصدر وصاحب المركز الأول في المباراة النهائية.

وأسفرت القرعة التي أجريت على خمسة فرق عن برمجة الجولة الأولى في صالة نادي الظفرة في بينونة والمقرر لها يوم 4 يناير/‏ كانون الثاني المقبل بمواجهتي مليحة مع خورفكان، والظفرة مع دبا الحصن، وستكون الجولة الثانية في دبا الحصن يوم 10 يناير، وتجمع مبارياتها بين مليحة والنصر، ودبا الحصن مع خورفكان، والجولة الثالثة في صالة نادي اتحاد كلباء، والرابعة في صالة نادي مليحة والخامسة في نادي النصر.

وكشف شهاب العوضي أيضاً عن تجهيزات اللجنة التنفيذية للنسخة الأولى من بطولة المؤسسات والأكاديميات لكرة الصالات، ورحب بكل الفرق التي ترغب في المشاركة.