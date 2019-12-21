هتشكوك.. المخرج الحقيقي لا يموت

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب «اعترافات هتشكوك» لفرانسوا تروفو، الناقد والمخرج الذي احتل قائمة أبطال «الموجة الجديدة» في فرنسا والتي انتشرت بعد ذلك في العالم، وهو يختلف عن هتشكوك في المنهج السينمائي، فإذا كانت أفلام هتشكوك تقترن بجماهيريتها، وتكاد يكون معظمها حول الجريمة، فإن تروفو كان يرى أن غلبية إنتاج هوليوود معلب في قوالب كلاسيكية، يمثل المخرج فيها ترساً، وقد تبنى قبل أن يحترف الإخراج مع عدد من رفاقه ما عُرف باسم «سينما المؤلف»، و«الموجة الجديدة» التي ترى أن المخرج سيد عمله، بمعنى أن المخرج الحق، هو من تجد في مجموع مسيرته السينمائية بصمة خاصة به، مهما اختلفت الموضوعات.

على الرغم من اتهام أصحاب هذه الموجة الجديدة لهوليوود بأنها مصنع للأحلام الزائفة غالباً، وبأن مخرجيها على الرغم من مواهبهم «صنايعية» أكثر منهم فنانين، ولا يستثني منهم إلا عدداً قليلاً أبرزهم هتشكوك، وجون فورد، وهوارد هوكس، من هنا كان اهتمام فرانسوا تروفو بدراسة أعمال هتشكوك، من خلال هذا الكتاب، وهو يعترف بأنه ليس مؤلفه؛ لأن الباعث والمحرض عليه هو هتشكوك، بعد أن وافق على إجراء حوار مطوّل معه استمر على مدى خمسين ساعة، وكان تروفو يبحث عن إجابات عن الظروف المحيطة بكل فيلم: السيناريو، إعداده وبناؤه، مشكلات الإخراج الخاصة بكل فيلم، ورأيه الشخصي في النتيجة التجارية والفنية لكل فيلم.

هكذا نكتشف من خلال تشريح أعمال هتشكوك كيف استطاع أن يثير انتباه الجمهور على الشاشة، إلى حد أن «يتوقف المتفرجون عن التهام الفول السوداني، ويتخلى المتفرجون الإيطاليون عن التدخين»، في الوقت نفسه يعترف تروفو بأن هتشكوك من فئة الفنانين القلقين من أمثال دستويفسكي، وآلان بو، هؤلاء كانت لهم رسالة تجعلنا نشاركهم هواجسهم، حتى لو لم يقصدوا ذلك، فقد ساعدونا بأن نعرف أنفسنا على نحو أفضل، وهو الهدف الأساسي من كل عمل فني. وعلى الرغم من هذا الإعجاب من المحاور، فإنه يعترف: «ليس المقصود الإعجاب بأعماله بسذاجة، وبأنه معصوم من أي نقص، لا سيما أن هتشكوك نفسه لم يحرج من التعليق بصراحة نقدية على جزء كبير من إنتاجه، وهو ما يعطي الكتاب أهميته ومصداقيته».

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تحظى أعمال هتشكوك بإعجاب في كل مكان، فالذين اكتشفوا أعماله من الشباب من خلال العروض المتجددة لأفلامه مثل «النافذة الخلفية» و«الدوامة» و«شمالاً عبر الشمال الغربي»، قد يتخيلون أن مكانته كانت دائماً محل اعتراف وتقدير، وهو شيء بعيد من الحقيقة، فقد كان هتشكوك في الخمسينات والستينات في قمة إبداعه وشعبيته، وجاءت شهرته بسبب العقلية الدعائية للمنتج ديفيد سيلزنيك طوال تعاونهما في ستة أو سبعة من أفلامه، إلا أن النقاد الأمريكيين والأوروبيين جعلوه يدفع ثمن نجاحه الجماهيري، بنقد أعماله وبالتقليل من كل فيلم من أفلامه.

يقول تروفو: «أثناء وجودي في نيويورك عام 1962 لعرض فيلمي «جول وجيم»، لاحظت أن الجميع يسألني السؤال نفسه، وهو لماذا يتعامل نقاد مجلة كراسات السينما مع هتشكوك بمثل هذه الجدية؟.

لا شك أنه ثري ومشهور، لكن أفلامه بلا مضمون. وفي لقاء صحفي آخر كنت أشيد بفيلم «النافذة الخلفية» فاجأني صحفي أمريكي قائلاً: إنك تحب الفيلم لأنك غريب عن نيويورك، ولا تعرف شيئاً عن قريته جرينتش، وكانت إجابتي على تعليقه السخيف، أن النافذة الخلفية ليس عن قرية جرينتش؛ بل هو فيلم عن السينما التي أعرفها».

ويرى المؤلف أن هتشكوك كان يمتلك عبقرية في الدعاية، لا يضارعها سوى عبقرية سلفادور دالي. وأثناء تسجيل هذه الحوارات مع هتشكوك في أغسطس 1962،كان يعمل على آخر أفلامه «الليل القصير»، وكان محبوه يُدركون أن معنوياته لا تسمح له بإخراج فيلمه، وفي حالة رجل مثله يستمد حياته من أعماله، فإن توقف نشاطه لم يكن يعادله سوى الموت، لهذا كانت السنوات الأخيرة من حياته سنوات حزينة، وعندما حضره الموت في مايو 1980 اختفى نعشه في مكان مجهول، والضيوف الذين حضروا كانوا محل تفتيش على باب الكنيسة، ومنعت الجماهير من الاقتراب من المكان. لقد مات الرجل لكن المخرج لم يمت، ليؤكد مقولة جان كوكتو عن مارسيل بروست: «ستبقى أعماله كالساعات في معصم الجنود الشهداء».