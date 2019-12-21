الرحبة.. مطالبات بإنشاء مسارات للمشي وملاعب ومجلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي

طالب أهالي منطقة الرحبة التي تبعد 50 كيلومتراً عن مركز العاصمة أبوظبي، وتقع في منتصف الطريق بين مدينة أبوظبي، وإمارة دبي، بالمزيد من المرافق الترفيهية المتنوعة، مثل إنشاء مسارات للمشي وحديقة متكاملة بالألعاب، مع إضافة مكتبة عامة، وضرورة زيادة عدد الأسواق ومراكز التسوق.

وناشدوا الجهات المختصة بإنشاء مجلس أحياء يجتمع فيه أهالي المنطقة، كما هو الحال مع بقية المناطق السكنية التي أنشئت فيها مجالس أحياء، وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه لأبنائها، وتوسيع المواقف المخصصة للمصلين في المسجد الكبير، نظراً لزيادة أعداد سكان المنطقة، مؤكدين أن القيادة الرشيدة تسعى دوماً لإسعاد المواطن.

”الخليج 365” رصدت عمليات التطوير وتنمية منطقة الرحبة في أبوظبي، والتقت عدداً من المواطنين الذين أكدوا أن القيادة الرشيدة وضعت نصب أعينها دائماً الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتجويدها، واتخذت نهج إدخال السعادة في نفوس أبنائها محوراً أساسياً في برامجها الحكومية المتعددة، وكانت سباّقة بكرمها وعطائها اللامحدود في توفير كل الاحتياجات، وتحرص كل الحرص على تطوير البنية التحتية وإقامة المشاريع والمرافق الخدمية والإنتاجية من أجل خدمة أبناء الوطن.

وقال المواطن أحمد محسن الحارثي، أتوجه بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لتوفير كل الإمكانات للمواطنين من اجل تعزيز الحياة الأسرية، والاستقرار النفسي للمواطن، وهناك بعض المتطلبات التي تحتاج إلى اهتمام من الجهات المختصة.

ملاعب صغيرة



وطالب علي حمد المنصوري، طالب في الصف الأول الثانوي، بإنشاء ملاعب صغيرة في الأحياء السكنية تتوافر فيها لعبة كرة القدم، والسلة، لتجذب فئته العمرية، لأنه عندما يريد مع أصدقائه من منطقة الرحبة ممارسة لعبة الكرة القدم يذهبون إلى منطقة الباهية لأن فيها ملعباً خاصاً يستأجرونه ب 360 درهماً في الساعة، أو لساعتين، وأن الملاعب الصغيرة في الأحياء السكنية تكون صيداً ثميناً للأندية، ومجلس أبوطبي الرياضي، حيث يمكن أن تقام فيها بطولات.

وأضاف محمد عثمان السعدي، أن الأمور طيبة، والحمد لله، فشيوخنا يسعون إلى توفير كل سبل الراحة للمواطنين، الكبير والصغير، وأتمنى فقط أن تقوم الجهات المختصة بإقامة ملاعب صغيرة للأطفال والشباب يمارسون فيها الألعاب الرياضية.

وأوضح أحمد حسن العبيدلي أن القيادة الرشيدة وفرت للمواطن كل ما يحتاج إليه، وهناك بعض الاحتياجات المهمة، منها إنشاء مركز صحي لسكان منطقة الرحبة، حيث إن عدد سكانها في ازدياد، وعلى الرغم من وجود مستشفى متكامل ويحمل اسمها، وهو مستشفى الرحبة، أيضاً يوجد مركز صحي في منطقة الباهية الذي يبعد عنها نحو 4 كيلومترات ويخدم مناطق متعددة، ويكثر فيها الازدحام.

أسواق كبيرة

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ولفت سعيد المنصوري إلى أن منطقة الرحبة توسعت كثيراً وصارت بأمسّ الحاجة إلى توفير محال كبيرة، مثل الهايبرماركت، أو جمعيات تعاونية كبيرة لشراء الأغراض المنزلية، وغيرها من المستلزمات تخدم أهالي المنطقة، لأن معظم السكان يذهبون إلى المول المتواجد في منطقة الباهية وهي بعيدة عن المنطقة، على الرغم من وجود بقالات صغيرة، ومن المهم العمل على تطوير المنطقة.

وقال علي أحمد الحمادي: أرجو أن تتم إزالة الأشجار غير المفيدة والمتوزعة في أنحاء جامع المهاجرين في منطقة الرحبة، وزرع أشجار مثمرة بدلاً منها، مثل النخيل والليمون، وهناك نقطة مهمة، فعند صلاة الجمعة لا تتوافر مواقف كافية للمصلين لإيقاف مركباتهم ويتسبب ذلك بالازدحام، فيا حبذا لو تمت إضافة مواقف أخرى لتسهل على المصلين تأدية صلاتهم.

حديقة متكاملة



من جهته، ناشد سيف علي العوذلي العمل على توفير حديقة متكاملة تخص النساء والأطفال، وتكون ذات مساحة أكبر من حديقة الرحبة الحالية، مع إيجاد وسائل ألعاب متنوعة للأطفال شبيهة بالألعاب الموجودة في المراكز التجارية، والاختلاف هو الهواء الطلق الجيد خاصة في فصل الشتاء من اجل قضاء العوائل أوقاتاً ممتعة، لأن الأطفال يحبون الألعاب الإلكترونية، واللعب والمرح، وتكون متنفساً لهم فيا حبذا لو استطاعت الجهات المختصة إنشاء حديقة، إضافة إلى أننا نريد مكتبة مخصصة للأطفال لتشجيعهم على القراءة وإقامة المحاضرات التي تساعد على القراءة، وتطوير قدراتهم العقلية.

وقال إبراهيم خميس الحمادي: المجالس التي يجتمع فيها الكبير والصغير تعتبر بيئة مصغرة للمدرسة، لذلك قيل المجالس مدارس تغرس القيم الأخلاقية، وتغرس الخير والفضيلة بين أفراد المجتمع، وتعمل على بناء الثقة والاحترام المتبادل، وتنقل المعرفة، ليس فقط العلمية، بل التراثية والاجتماعية والتاريخية بين كبار المواطنين، والشباب من مختلف الفئات العمرية، والحمد لله، وجهت القيادة الرشيدة بإنشاء مجالس في الأحياء السكنية لتعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ العلاقات الاجتماعية بين سكان المنطقة، وتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية من خلال تنظيم المحاضرات ونشر الوعي المعرفي والقانوني بين أفراد المجتمع في المنطقة، ومجالس الأحياء مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإحياء الموروث الشعبي وترسيخ عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، من هنا أناشد الجهات المختصة إنشاء مجلس لأهالي منطقة الرحبة كما هو حاصل في بقية المناطق.

مركز تحفيظ القرآن



من جانبه، طالب أبو عبد الله مال الله آل علي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه في منطقة الرحبة، مخصص للنساء والأطفال يتعلمون علوم القرآن الكريم، وقواعد تلاوته، وغرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، والمنطقة بأمسّ الحاجة لمثل هذا المركز، لافتاً إلى وجود مركز لتحفيظ القرآن الكريم في مناطق مجاورة إلا أنه بعيد على الأطفال والقدرة الاستيعابية كبيرة. ومحبة أولياء الأمور تعليم الأبناء، ورغبة الأمهات في تعلم قراءة القرآن الكريم وعلومه، جعلتا من إيجاد مركز للتحفيظ أمراً بالغ الأهمية لسكان الرحبة.

ودعا حمد شبيب الهاجري، إلى إنشاء مسارات للمشي، وللدراجات الهوائية، بين جنبات المنطقة، مخصصة لرياضة المشي والجري، ولراكبي الدراجات الهوائية، ومن المعلوم أن المشي من أفضل الرياضات المهمة التي تناسب كل فئات المجتمع نظراً لفوائده الصحية، كما تساهم في الوقاية من مرض السكر المنتشر بين أفراد المجتمع لقلة الحركة، فعندما يبدأ الفرد، أو مع أسرته، بممارسة المشي على الرصيف المجاور للشارع يحس بخطورة الوضع من المركبات التي تسير في الشارع.