شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

في الكنايَةِ عمّا لَمْ يَجْرِ ذِكْرُهُ منْ قَبْلُ؛ العربُ يُقْدمونَ عَلَيْها تَوَسُّعاً واقْتداراً واخْتصاراً، ثقةً بِفَهْمِ المُخَاطَبِ، كما قالَ حاتمُ الطائيُّ:

أماويَّ ما يُغْني الثَّراءُ عَنِ الفَتى

إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاقَ بها الصَّدْرُ

يعني: إذا حَشْرَجَتِ النَّفْسُ؛ ولمْ يَذْكُرْها، لثقَتِهِ، بأنَّ القارئَ سيَعْرِفُها.

وقالَ دِعْبِلُ:

إنْ كانَ إبْراهيمُ مضْطَلِعاً بها

فَلَتَصْلُحَنْ مِنْ بَعدَهِ لِمُخارِقِ

يعني: الخِلافةَ، ولمْ يُسَمِّهّا.

وقالَ عبدُالله بنُ المُعتزّ:

وندمانٍ دَعَوْتُ فَهبَّ نَحْوي

وسَلْسَلَها كما انْخَرَطَ العَقيقُ

يَعْني: وسَلْسَلَ الخَمْرَ.

دُرر النّظم والنّثر

وَلا مِثلُ لَيلي

الشريف الرضي (من الطويل)

وَلا مِثْلُ لَيْلي بِالشَّقيقَةِ وَالهَوى

يَضُمُّ إِلى نَحْري غَزالاً مُنَعَّما

خَلَوتُ بِكَالْغُصْنِ المُرَنَّحِ فَتَّحَتْ

أَعاليهِ غِبَّ القَطْرِ نَوْراً مُكَمَّما

وَأَبْيَضَ بَرّاقِ النِّظامِ كَأَنَّهُ

حَصى بَرَدٍ لَو أَنَّهُ نَقَعَ الظَّما

فَسُقياً لِأَلْمى ذي غُروبٍ تَخالُهُ

غَزالاً رَعى بِالنِيِّ مَرْداً وَعِظلِما

أُحِبُّكَ يا لَونَ الشَبابِ لِأَنَّني

رَأَيتُكُما في القَلْبِ وَالعَينِ تَوْأَما

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سَوادٌ يَوَدُّ البَدرُ لَو كانَ رُقعَةً

بِجِلدَتِهِ أَو شُقَّ في وَجهِهِ فَما

لَبَغَّضَ عِندي الصُبْحَ ما كانَ مُشرِقاً

وَحَبَّبَ عِندي اللَيلُ ما كانَ مُظلِما

سَكَنتَ سَوادَ القَلبِ إِذ كُنتَ شِبهَهُ

فَلَم أَدرِ مِن عِزٍّ مِنَ القَلبِ مِنكُما

وَما كانَ سَهمُ الطَرفِ لَولا سَوادُهُ

لَيَبلُغَ حَبّاتِ القُلوبِ إِذا رَمى

من أسرار العربية

في الإشْبَاعِ والتَّأكِيد:

أَسْوَدُ حَالِكٌ، أبْيَضُ يَقِقٌ، أَصْفَرُ فَاقِعٌ، أخْضَرُ نَاضِرٌ، أَحْمَرُ قَانِئٌ.

في أَلْوَانٍ مُتَقَارِبَةٍ:

الصُّهْبَةُ: حُمْرَة تَضْرِبُ إِلى بَيَاضٍ. الكُهْبَةُ: صُفْرَةٌ تَضْرِبُ إِلى حُمْرَةٍ. القُهْبَةُ: سَوَادٌ يَضْرِبُ إِلَى خُضْرَةٍ.

الدُّكْنَةُ: لَوْن إِلَى الغُبْرَةِ بين الحُمْرَةِ والسَّوَادِ. الكُمْدَةُ: لَوْنٌ يَبْقَى أَثَرُهُ وَيزولُ صَفَاؤُهُ، يُقَالُ: أكْمَدَ القَصَّارُ الثَّوْبَ إِذَا لم يُنْقِّ بَيَاضَهُ.

الشُّرْبَةُ: بَيَاضٌ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ. الشُهْبَةُ: بَيَاضٌ مُشْرَبٌ بِأدْنَى سَوادٍ. العُفْرَةُ: بَيَاضٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ. الصُّحْرَةُ: غُبْرَةٌ فِيها حُمْرَةٌ. الصُّحْمَةُ: سَوَادٌ إلى صُفْرَةٍ. الدُّبْسَةُ: بَيْنَ السَّوَادِ والحُمْرَةِ. القُمْرَةُ: بَيْنَ البَيَاضِ وَالغُبْرَةِ.

الطُّلْسَةُ: بَيْنَ السَّوَادِ والغُبْرَةِ.

هفوة وتصويب

يقولُ بعضُهم: «أَنْهَيْتُ عَملي بِنجاحٍ».. وهي خطأٌ، والصَّوابُ: «أكملْتُ أو أتممتُ»، لأنّ «أَنْهَى الشَّيْءَ: أَبْلَغَهُ. وتقولُ: «أَنْهَيْتُ إِلَيْهِ الخَبَرَ، فانْتَهى وتَناهَى» تعني: بَلَغَ. و«أَنْهَيْتُ إِلَيْهِ الرِّسالةَ»، أَي أَوْصَلْتُها إِلَيْهِ. ونُهْيةُ كلِّ شَيْءٍ: غايَتُهُ.النُّهَى، والنُّهْيَةُ العَقْل، سُمّيا بذلك لأَنّهما تَنْهَيانِ عَنِ القبيح.

من أمثال العرب

قال محمود سامي البارودي:

لَيْسَ الصَّدِيقُ الَّذِي تَعْلُو مَنَاسِبُهُ

بلِ الصديقُ الذي تزكو شمائلُهُ

إنْ رابكَ الدَّهْرُ لمْ تَفْشَلْ عَزائمُهُ

أَوْ نَابَكَ الْهَمُّ لَمْ تَفْتُرْ وَسائِلُهُ

يَرْعَاكَ فِي حَالَتَيْ بُعْدٍ وَمَقْرَبَةٍ

وَلاَ تُغِبُّكَ منْ خَيْرٍ فواضلُهُ

تُضرَبُ هذه الأبياتُ في الصّديقِ الحَقيقي، المُحبّ منزّهاً عن أي غرض أو غاية. حيثُ يُقالُ: «الصّديقُ وقتَ الضَّيق».