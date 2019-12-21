مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد يصدر «إعلان أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

أصدر المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر - كانون الأول الجاري «إعلان أبوظبي» في ختام أعماله أمس الجمعة.

قال الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المؤتمر، إن إعلان أبوظبي يعتبر وثيقة سياسية هامة وسيبقى مرجعاً لمؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفاً أن الإعلان يعكس استحقاقاً دولياً لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ممثلة في ديوان المحاسبة فيما تم إنجازه من عمل مهني في هذا الإعلان الذي تكلل بالجهود وحسن التنظيم والاستقبال وتمكين جميع الوفود المشاركة من الدول الأطراف من المشاركة.

وأضاف أن المبادرتين اللَّتين تم إطلاقهما الخاصتين بجمع الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد والمبادرة الثانية الخاصة بتوظيف طاقات الشباب تم اعتمادهما في إعلان أبوظبي والتقرير النهائي للمؤتمر.

ويشجع إعلان أبوظبي المكون من 16 بنداً الدول الأطراف على أن تعمل، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية، على تعزيز استقلالية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بوصفها عاملاً حاسماً في الاضطلاع بمهامها، وأن تطبق، وفقاً لقوانينها الوطنية وعند الاقتضاء، سياسات تكفل تسيير عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بفعالية، وفقاً للمبادئ والمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ولاسيما في ما يتعلق بضمان الإدارة السليمة للشؤون المالية العمومية والممتلكات العمومية، وفي مجالات من قبيل الاشتراء العمومي.

وحث الدول الأطراف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورهناً بالمبادئ الأساسية لنظمها القانونية، وعند الاقتضاء، على أن تتخذ تدابير من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال إدارة الشؤون المالية العمومية، بما في ذلك إرساء نظام المعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتعلق بذلك من ضوابط الإشراف ويسلط الضوء في هذا الصدد على الدور المهم الذي تؤديه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إجراء فحوص للأطر والإجراءات المالية والمحاسبية المطبقة، بشكل دوري أو عند الاقتضاء، من أجل الوقوف على مدى فعاليتها في مكافحة الفساد.

كما حث أيضاً الدول الأطراف على التأكد من أن الكيانات التي تخضع حساباتها للمراجعة تستجيب للنتائج التي تخلص إليها المراجعة، وتنفذ توصيات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وتتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما فيها إجراءات الملاحقة الجنائية، من أجل ضمان الإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية بغية النهوض بمكافحة الفساد لفائدة المجتمع. ويشجع إعلان أبوظبي الدول الأطراف على أن تعمل، وفقاً لقوانينها الوطنية وعند الاقتضاء، على إشراك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ووحدات المراجعة الداخلية في استعراضاتها القطرية في إطار الدورة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخصوصاً في ما يتعلق باستعراض تنفيذ الفصل الثاني، بشأن التدابير الوقائية، وبما يشمل الزيارات القطرية، حيثما انطبق ذلك.

ويسلم بأهمية استحداث سياسات فعالة لمكافحة الفساد وتنفيذها أو الاستمرار في تنفيذ السياسات الفعالة القائمة في هذا الشأن، على أن تشجع تلك السياسات مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة داخل نطاق ولايتها القضائية، ويلاحظ أن تعزيز الثقة في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والمؤسسات الحكومية والعمومية بصفة عامة، يؤدي دوراً هاماً في سياق هذه الجهود.

ويهيب إعلان أبوظبي بالدول الأطراف أن تعمل، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية، على تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في ما بين الهيئات المشاركة في جهود منع الفساد ومكافحته؛ وأن تتبادل مع غيرها من الدول الأطراف المساعدة القانونية الفعالة دون إبطاء، وأن تتخذ كذلك خطوات جادة من أجل تيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات، بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.