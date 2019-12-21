«سجايا فتيات الشارقة» تختتم مخيم آفاق القيادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت «سجايا فتيات الشارقة»، أمس الأول، فعاليات الدورة السادسة من مخيم آفاق القيادي السنوي، الذي انطلق هذا العام تحت شعار «مهارات القرن ال21»، بمشاركة 40 فتاة، لبناء جيل من الفتيات الإماراتيات القادرات على تحقيق تطلعات الإمارات لرؤية 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071، والمتسلحات بقيم المعرفة وروح الابتكار.

شهد المخيم الذي أقيم على مدار خمسة أيام سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، واختتمت فعالياته بحفل أقيم في مقر «سجايا»، بحضور كل من الشيخة لبنى القاسمي، والشيخة عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة، وعدد من مسؤولي مؤسسات حكومية، وأولياء أمور الفتيات.

قالت الشيخة لبنى القاسمي: يسعدني أن أقف بين خيرة بنات وطننا وقياديات المستقبل الواعد، اللواتي ألمح في عيونهن العزيمة والإصرار على النجاح والتميز، فهن خير سفيرات لبلدنا الحبيب في جميع المحافل العربية والعالمية.

وأضافت لبنى القاسمي: إن بناء جيل قادر على التعاطي مع متغيرات العصر الحالي هو عملٌ ليس بالسهل، ولا يمكن أن يتم دون تكاتف الجهود والعمل المكثف والمتواصل، والذي ترجمته «سجايا» في أجمل وأبهى صورة من خلال ما قدمته للفتيات من برامج وورش وفعاليات تثري خبراتهن ومعارفهن، وتجعل منهن قياديات قادرات على إثبات حضورهن، ورسمت لهن خارطة واضحة المعالم والتفاصيل لينطلقن في عالم الإنجاز والإبداع، ويقدمن صورة مشرقة عن وطننا وعروبتنا وهويتنا الإماراتية.



رؤية واضحة

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قالت الشيخة عائشة القاسمي: نحتفي بنخبة مميزة من فتياتنا الحبيبات، اللواتي قدمن من خلال انضمامهن في مخيم آفاق القيادي، صورة بهية ومميزة عن الفتيات الإماراتيات الطموحات، والمتسلحات بالعزيمة والإصرار والمثابرة، والقادرات على رفع راية بلادهن، وتمثيل الوطن بأفضل صورة.

وأضافت: تبنت سجايا فتيات الشارقة طوال الأعوام الماضية رؤية واضحة وثابتة قائمة على دعم الفتيات، وتمكينهن في مختلف المجالات المعرفية والرياضية والقيادية والحياتية، فعملت على تسليح منتسباتها بالعلم والمعرفة، من خلال توفير كل سبل الدعم، وعبر تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تؤهلهن لذلك، وتنمي طموحاتهن وتلبي رغباتهن في مختلف الحقول والمجالات.

شهد المخيم الذي أقيم تحت شعار «مهارات القرن ال21»، جلساتٍ حوارية ولقاءاتٍ تعريفية، مع شخصيات نسائية مؤثّرة مثل ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، التي تحدثت عن مسيرتها العملية، وقدّمت للفتيات بعض النصائح والخبرات ليُصبحن قيادياتٍ ناجحات و قادرات على تحمّل المسؤولية.



مغامرة تشويقية



شاركت الفتيات في مجموعة متنوعة من المغامرات الرياضية والألعاب المائية، منها مغامرة ركوب قوارب «الكاياك»، وذلك ضمن فعاليات «القيادة والمسؤولية والمرونة والتكيف»، كما خاضت الفتيات مغامرة تشويقية في فعالية «البحث عن الكنز»، والتي أقيمت في قلب الشارقة.

شهد المخيم تنظيم دورات تدريبية مكثفة، وورش عمل لتعزيز المهارات القيادية لدى المشاركات، وإكسابهن مهارات القرن ال 21 التي تضمن قدرتهن على التكيف مع متطلبات المستقبل.