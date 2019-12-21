جهـاز ذكـي يقـدم للعمـال ثــلاث وجـبـات يومـيـاً مجـانـاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد



ابتكرت طالبة من جامعة زايد- فرع أبوظبي -جهازاً ذكياً يسمى « قوت » يعمل بالطاقة الشمسية يستهدف فئة العمال في دولة الإمارات، حيث يزودهم بوجبات مجانية لا تتطلب من العامل سوى إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف لإنشاء حساب يسجل على الجهاز، ويسمح لكل عامل ب 3 وجبات يومياً متنوعة بين إفطار وغذاء وعشاء، ويمكن للجهاز الواحد تخزين 100 وجبة، ويعمل ب 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والأوردو.

وأوضحت المبتكرة موزة العلي من كلية الابتكار التقني بجامعة زايد أنها صممت الجهاز بجسم معدني معالج للصدأ والعوامل الجوية، خصيصاً لحفظ وجبات الطعام، ويعمل بالطاقة الشمسية ولا يحتاج إلى كهرباء، الأمر الذي يحد من آثار الكربون، لتلبية رؤية الإمارات المستدامة.

وأشارت إلى أن الجهاز يتطلب من العامل في المرة الأولى إدخال رقم هويته الإماراتية وإدخال رقم هاتفه، لإنشاء حساب مخصص له ورقم سري مسجل على الجهاز، ومن ثم يقوم بإدخال رقم هاتفه فقط، فيتعرف إليه الجهاز، موضحة أن استخدام رقم الهاتف لتنبيه العامل بعد كل إجراء عملية طلب وجبة كم تبقى له من الحد المسموح في اليوم.

ولفتت إلى أن الجهاز يتضمن مكاناً مخصصاً يسمح لأي متبرع بإيداع مبلغ مالي، دعماً للعمال، وبالتالي تتم تعبئة الآلة بالمواد الغذائية.

وقالت إن الهدف الأول من الآلة خدمة الإنسانية، ضاربة مثالاً بأن العمال الموجودين في أماكن البناء وقتهم وظروف عملهم لا تسمح لهم بالأكل في أغلب الأوقات.

جدير بالذكر أن الجهاز في البداية سيتوافر عند أماكن البناء، وفيما بعد سيتوافر في محال السوبر ماركت.