محمد بـن زايـد يزور طحنون بن محمد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

ونشر سموه عبر حسابه على إنستجرام شريطاً مصوراً للزيارة، ظهر خلاله وهو يتجاذب أطراف الحديث مع سمو الشيخ طحنون بن محمد وحضور الزيارة، فضلاً عن قيام سموه بجولة في المزرعة. Advertisements

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