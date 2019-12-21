موردون يلتفون على «ضريبة السكر» بـ «العسل المغشوش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمامة بدوان

أكد عدد من مسؤولي منافذ البيع والتعاونيات، أن المستهلكين خط أحمر أمام جشع بعض الموردين، الذين يسعون إلى تحقيق الأرباح على حساب الصحة العامة، على خلاف الشركات الكبرى والموردين المصنعة للعصائر والمنتجات المحلاة بالسكر، والتي لن تسمح بالتحايل على «ضريبة السكر» التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، بزيادة السعر 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف. وطالبوا المستهلك بالتحقق من مكونات المنتجات قبل شرائها، خاصة من محلات البيع المتوسطة والصغيرة، التي لا يتبع بعضها إجراءات التحقق من السلع، كذلك إبلاغ الجهات الرقابية بأي مخالفات في حال رصدها، خاصة وأن صحة المستهلك على سلم أولويات الجهات الرقابية والتشريعية بالدولة.

أوضحوا ل«الخليج» أن تحايل بعض الموردين على «ضريبة السكر» من خلال استبدال السكر بالعسل المغشوش، سيتم كشفه بأسرع مما يتوقعون، في ظل سياسة المنافذ الكبرى بالتعامل مع موردين محل ثقة، بالإضافة إلى وعي المستهلك، الذي سيقوم بدور الرقيب على مشتريات من السوق، حرصاً منه على صحة عائلته.

ووجه بعض مسؤولي البيع في التعاونيات الدعوة للجهات المعنية بالرقابة إلى إجراء تحليل لمكونات عدد من المنتجات التي سيشملها القانون الجديد، مرة واحدة على الأقل بالشهر، للتحقق من ملاءمتها للمواصفات وخلوها من العسل المغشوش.

صحة المستهلك هي الأساس



أكد سامي محمد شعبان، مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية أن الإمارات دولة تولي الإنسان أهمية كبرى، حيث إنها وعند تشريع «ضريبة السكر» التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، فإنها تشدد على أن صحة المستهلك هي الأساس، لمحاربة السكري والسمنة، التي باتت تنتشر بين شريحة واسعة من الأطفال بالتحديد وغيرهم من الفئات العمرية الأخرى.

وقال إن الشركات الكبرى والرائدة في مجال تصنيع وتوريد العصائر والمنتجات المحلاة بالسكر، لن تغامر بالتحايل على «ضريبة السكر» من أجل تحقيق هامش ربح ضئيل، في ظل تشديد الجهات الرقابية دورها على السوق، كما أنه لا يمكن لأي مورد اللجوء للغش، لأنه سيجعل من نفسه خارج السوق تماما، حيث إن استبدال السكر بالعسل المغشوش هو جريمة كبرى تجاه المجتمع ويجب إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها.

وأوضح أن المستهلك في دولة الإمارات خط أحمر أمام جشع البعض، كما أنه يتصف بالذكاء، وسيقوم بدور الرقيب على مشترياته من السوق، بل إن غالبية المستهلكين وحسب ما تمت ملاحظته في الجمعية، يمنحون وقتاً كافياً لقراءة مكونات الكثير من المنتجات، ما يعني ارتفاع نسبة ثقافتهم الاستهلاكية، ليس لعدم ثقتهم بالسلع المتوفرة على الأرفف، بل لإيمانهم العميق بأهمية معرفة «ماذا نشتري؟ وماذا نأكل؟»، وهو سلوك حضاري ومجتمعي.



مصلحة المجتمع



في حين، أوضح الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أنه في حال استبدال السكر والمحليات ببدائل طبيعية، فإنه من المستبعد أن يطرأ ارتفاع على أسعار المنتجات والمشروبات بشكل كبير مقارنة بكلفة المنتجات التي تحتوي على السكر بعد إضافة قيمة الضريبة البالغة 50%.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين، بإضافة عدد من المنتجات إلى قائمة الضريبة الانتقائية، يصب في مصلحة أفراد المجتمع، من خلال الحفاظ على الصحة العامة وتفادي أضرار الصحة والمال المرتبطة بشكل وثيق مع تلك المواد، ومكافحة الأمراض السارية، إلى جانب الإسهام في تغير الأنماط الاستهلاكية الضارة بالصحة العامة، حيث إن الجمعية التعاونية تحرص أيضاً من خلال المبادرات والحملات التوعوية التي تنفذها وترعاها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، للحد من استهلاك المنتجات الضارة واستبدالها بمنتجات صحية تفيد المجتمع وتدعم توجيهات الحكومة الرشيدة.

وقال إن استبدال السكر المضاف والمحليات الصناعية المضافة للمشروبات والمنتجات الغذائية بمنتجات طبيعية، يسهم في تحسين صحة الفرد وتقليل استهلاك السكر بشكل كبير، ما يسهم في الحد من الأمراض المرتبطة به مثل السمنة وداء السكري وغيرها.



شهادة المنتج

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بدوره، قال وليد المغربي مدير المشتريات والعمليات في جمعية الإمارات التعاونية بدبي، إن منافذ البيع والتعاونيات الكبرى لن تتورط في تحايل بعض الموردين على «ضريبة السكر»، خاصة أنها محل ثقة المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء، إذ إن ضعاف النفوس من الموردين سيعملون على زيادة أرباحهم، إلا أن ذلك لن يطول، وسيتم كشفهم بأسرع ما يتوقعون، ويجدون الرقابة تقف لهم بالمرصاد، كما أن الجمعية تجري التحقق من مطابقة مواصفات المنتجات التي يوردها التجار للجمعية، من خلال اعتماد شهادة المنتج الصادرة عن بلدية دبي.

ودعا الجهات المعنية بالرقابة إلى إجراء تحليل غير دوري لمكونات عدد من المنتجات التي سيشملها القانون الجديد، مرة واحدة على الأقل بالشهر، من أجل التحقق من ملاءمتها للمواصفات وخلوها من العسل المغشوش، كما على المستهلكين التأكد من أن العصائر طبيعية 100% ومن دون إضافات ومنكهات، قد تعود بالضرر على الصحة.

ولفت إلى أهمية تعزيز الثقافة الاستهلاكية بين صفوف الأفراد، من خلال بث رسائل توعية على شاشات العرض في المنافذ، وإرفاق نشرة تعريفية مع كل فاتورة شراء، الأمر الذي سيجعل المستهلك على اطلاع بالمستجدات المتعلقة بصحته.



مصدر موثوق



من جهته، قال عيسى خوري مورد رئيسي في دبي، إن منافذ البيع والتعاونيات الكبرى، وحرصاً منها على توفير منتجات آمنة للمستهلكين، وسعياً منها للحفاظ على الأيدي الشرائية، ستتعامل مع تجار محل ثقة، وسيكون التحقق من مكونات المنتجات الخاضعة لضريبة السكر محل اهتمامها، وبذلك فهي تؤكد أن المستهلك لديها خط أحمر، لا يمكن السماح لضعاف النفوس من بعض التجار بالتلاعب في مكونات السلع، بأخرى مثل العسل المغشوش على سبيل المثال.

وتابع إن محلات البيع المتوسطة والصغيرة لا تملك الخبرة والإجراءات مثل المنافذ الكبرى بالتحقق من المنتجات، إذ إن تركيزهم ينصب على تطوير المبيعات، لكن في المقابل، فإن المستهلكين مطالبين بالتحقق من مكونات المنتجات، وشراء السلع التي يكون مصدرها موثوقاً، حتى لو كان السعر أعلى قليلاً، كذلك عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات في حال رصدها.



تلاعب في المكونات



وعلى الصعيد ذاته، حذر إبراهيم البحر، خبير تجارة تجزئة، من بعض التجار ضعاف النفوس، الذين لا يكترثون لصحة المستهلكين، ويسعون بكل السبل لزيادة أرباحهم، من خلال التلاعب بالمكونات، واستبدال السكر بالعسل المغشوش في سلع ستخضع لقانون الضريبة بداية العام المقبل، الأمر الذي يدعو جميع الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، تجنباً لوصول هذه المنتجات إلى أرفف البيع.

وقال إن الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة تقوم بأداء كبير، من أجل توفير سلع مطابقة للمواصفات المعمول بها في الدولة، إلا أنه سيكون في الفترة المقبلة دور آخر منوط بالمستهلكين أنفسهم، من أجل المساهمة في بقاء الأسواق خالية من المنتجات المغشوشة، من خلال تبليغ الجهات الرقابية بأي منتج مثير للريبة، أو فيه تلاعب، سواء بالملصق عليه أو بتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية، أو كتابة مكونات بحجم خط آخر غير الموجود على العبوة، في ظل احتدام المنافسة بين المنافذ لاجتذاب الأيدي الشرائية.



مخاطر صحية



حول تأثير استبدال السكر بالعسل في العصائر المحلاة صناعيا، أكد الدكتور جهاد سعادة، اختصاصي علم الأمراض المعدية والمناعة، أن له آثاراً صحية عدة، خاصة على الأطفال دون سن العامين، إذ لا يعد العسل آمنا، ويسبب تسوساً في الأسنان اللبنية، كما يحد من إفراز الأنسولين لعدم اكتمال نمو جسم الطفل.

وقال إن العسل لا يعد بديلاً صحياً عن السكر، ولا يجوز اعطاؤه لمرضى السكري خاصة المصابين بالنوع الثاني، كما أن وجوده في العصائر يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ويسبب السمنة لكن بنسب أقل.

وأوضح أن «ضريبة السكر» سيكون لها تأثير إيجابي على مقاومة السمنة، خاصة بين الأطفال، إذ تشكل نسبة إصابتهم بالسمنة في الدولة 15%، فيما تبلغ بين البالغين حسب احصائية جديدة في العام الجاري 27.8%، وهي ستعمل على توعية غير مباشرة لمخاطر تناول العصائر المحلاة صناعياً.

وأشار إلى أن العسل المستخدم في العصائر المحلاة، سيكون غير طبيعي 100%، كونه مرتفع السعر، وسيحد من أرباح التجار، الأمر الذي سيجعلهم يلجأون إلى استخدام عسل غير أصلي، ومضاف إليه السكر، وبالتالي فإن المخاطر ستتضاعف على المستهلكين، إلى جانب إنفاقهم لأموال أكثر من التي يستحقها المنتج الجديد.