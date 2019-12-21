الإمارات تستقطب 25.5 مليون نزيل فندقي في 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



بلغت إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال العام الماضي نحو 31.32 مليار درهم، بتراجع 1.3%، مقارنة مع 31.75 مليار درهم خلال عام 2017، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومصدره الهيئات السياحية والمراكز الإحصائية المحلية.

بحسب التقرير، بلغت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية نحو 18.97 مليار درهم، بتراجع 1.6% مقارنة مع 19.28 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الطعام والشراب نحو 11.56 مليار درهم، مقارنة مع 11.47 مليار درهم، أما الإيرادات الأخرى، فبلغت نحو 792.65 مليون درهم، مقارنة مع 986.4 مليون درهم. وبلغت مستويات الإشغال في فنادق الإمارات نحو 73%، بتراجع 3.5%، مقارنة مع إشغالات عام 2017 والتي بلغت 76%.

وبلغ عدد النزلاء في المنشآت الفندقية في عام 2018، نحو 25.55 مليون زائر، بنمو 3.7%، مقارنة مع 24.63 مليون نزيل، وبلغت ليالي الإقامة نحو 80.8 مليون ليلة، حيث كان النزلاء من الدول الآسيوية الأكثر عدداً في فنادق الإمارات بنحو 6.55 مليون نزيل، ثم الدول الأوروبية 6.07 مليون نزيل.

وارتفع عدد الغرف الفندقية بنسبة 6.7% إلى 173086 غرفة، مقارنة مع 162225 غرفة، حيث وصل عدد المنشآت الفندقية إلى 1106 منشأة، منها 772 فندقاً توفر 137324 غرفة، و 334 منشأة للشقق الفندقية توفر 35762 شقة.

وتشكل الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم ما نسبته 35% من إجمالي المعروض الفندقي في الدولة بنحو 61212 غرفة، كما تشكل الفنادق من هذه الفئة ما نسبته 17.6% من إجمالي عدد المنشآت الفندقية، بنحو 195 فندقاً. وبلغ عدد الفنادق من فئة 4 نجوم نحو 222 فندقاً، توفر 44148 غرفة، كما بلغ عدد الفنادق من فئات 3 إلى نجمة واحدة 355 فندقاً، توفر 31965 غرفة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 334 منشأة توفر 35762 شقة.