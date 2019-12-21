شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42 بهجوم للإرهابيين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، عن مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42، أثناء صد هجمات للمسلحين على مواقع للجيش السورى فى محافظة إدلب شمال غربى سوريا. وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة اللواء يورى بورينكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن المسلحين حاولوا اختراق خطوط الدفاع للجيش السورى على محورى سنجار وأبو دالى بريف إدلب . وأضاف أنه "خلال صد هجمات الإرهابيين قتل 17 عسكريا سوريا وأصيب 42 بجروح، وبلغت خسائر الجماعات الإرهابية نحو 200 قتيل وجريح".

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