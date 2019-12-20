شكرا لقرائتكم خبر عن عرَّضا حياة الآخرين للخطر.. الإطاحة بقائدي مركبتين مارسا التفحيط على الطريق الدولي بـ«القريات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن مرور محافظة القريات من الإطاحة بسائقى مركبتين دون لوحات مارسا التفحيط على الطريق الدولي.

ووفقاً لـ”عكاظ” ، أوضح مرور المحافظة، أنه بعد ورود عدة بلاغات عن قائدي مركبتين يمارسان التفحيط بطريقة متهورة معرضين حياة الآخرين للخطر، جرى تشكيل فرقة ميدانية متخصصة لتحديد الموقع، وتم ضبط قائدي المركبتين في وقت قياسي بالقوة الجبرية.

وشدد المرور على أنه ستتم إحالة المُفحِّطين للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة في نظام المرور.

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