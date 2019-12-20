شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يشعلون النيران في مركبة مواطن بجدة ويحاولون إحراق منزله (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض مواطن يقطن بحي الأجواد شمال محافظة جدة، لعمليات إحراق متعمدة لممتلكاته الخاصة من قبل مجهولين.

وتفصيلاً، أقدم مجهولون على إحراق مركبة مواطن قبل يومين، مما أدى إلى إتلافها بالكامل، فيما أقدموا على إحراق منزله لكنهم فشلوا في ذلك، غير أن عداد كهرباء المنزل تعرض للتلف جراء الحريق الذي تمكن جيران المواطن من إخماده قبل أن تصل فرق الدفاع المدني.

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وناشد المواطن الجهات المختصة بإلقاء القبض على المتسبب في هذا الجرم، حيث تعد هذه المحاولة الثالثة للاعتداء عليه بعد أن تعرضوا له قبل أسبوعين بإحراق مركبتين، وباشرت خلالها الجهات المختصة الحادثة قبل أن يعود المعتدي هذا الأسبوع مجدداً ويحرق إحدى السيارات بشكل كامل ومعها عداد الكهرباء.