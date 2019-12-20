- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يشعلون النيران في مركبة مواطن بجدة ويحاولون إحراق منزله (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرض مواطن يقطن بحي الأجواد شمال محافظة جدة، لعمليات إحراق متعمدة لممتلكاته الخاصة من قبل مجهولين.
وتفصيلاً، أقدم مجهولون على إحراق مركبة مواطن قبل يومين، مما أدى إلى إتلافها بالكامل، فيما أقدموا على إحراق منزله لكنهم فشلوا في ذلك، غير أن عداد كهرباء المنزل تعرض للتلف جراء الحريق الذي تمكن جيران المواطن من إخماده قبل أن تصل فرق الدفاع المدني.
وناشد المواطن الجهات المختصة بإلقاء القبض على المتسبب في هذا الجرم، حيث تعد هذه المحاولة الثالثة للاعتداء عليه بعد أن تعرضوا له قبل أسبوعين بإحراق مركبتين، وباشرت خلالها الجهات المختصة الحادثة قبل أن يعود المعتدي هذا الأسبوع مجدداً ويحرق إحدى السيارات بشكل كامل ومعها عداد الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يشعلون النيران في مركبة مواطن بجدة ويحاولون إحراق منزله (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.