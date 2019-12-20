دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل توسع برنامج اكتشاف الثغرات ليشمل كافة أنظمتها ومنصتها السحابية

آبل توسع برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات ليشمل جميع أنظمة التشغيل خاصتها ومنصة iClould

في تعزيز للجانب الذي غزت فيه آبل عقول الملايين وتدعيماً لسياسة الأمن والحفاظ على بيانات المستخدمين أعلنت الشركة عن توسيع برنامجها الخاص بمكافأة اكتشاف الثغرات ليشمل جميع الباحثيين الأمنيين.

ويصبح برنامجها اليوم يغطي كافة أنظمة التشغيل في الشركة macOS وtvOS وwatchOS بجانب iOS بالطبع ومنصتها السحابية iClould، حيث كان برنامج مكافآت آبل لاكتشاف الثغرات مقتصراً مسبقاً على الدعوات ويغطي نظام iOS فقط.

وجاء إعلان الشركة عن توسيع برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات والتي تصل قيمتها لمليون دولار على الحساب الشخصي في تويتر لـ Ivan Krstić مدير القسم الأمني في الشركة الأمريكية.

فيما قامت آبل بنشر صفحة عبر موقعها الرسمي تبين فيها كافة التفاصيل حول المكافأة؛ شروطها وبنودها موضحة أن المبلغ سيتراوح من 250 ألف دولار إلى مليون دولار مع أن يكون اكتشاف الثغرة أو المشكلة في أخر إصدار متوفر من أنظمة تشغيلها ومنصاتها وبرمجياتها على أحدث نسخ أجهزتها.

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بينما الباحثين الذين يجدون مشاكل أو ثغرات في النسخ التجريبية المتاحة للعلن قد يحظوا أيضاً بمكافئة بنسبة 50%، حيث أن اكتشافهم لها يتيح للشركة معالجة الأمر قبل طرح النسخة الثابتة من النظام أو البرمجية.

المصدر

Apple

التدوينة آبل توسع برنامج اكتشاف الثغرات ليشمل كافة أنظمتها ومنصتها السحابية ظهرت أولاً على عالم التقنية.