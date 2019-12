يوتيوب تبدأ باختبار علامة التبويب “الاستكشاف” في تطبيقها على أندرويد

بدأت علامة التبويب التجريبية “الاستكشاف” في يوتيوب بالظهور لعدد محدود من مستخدمي أندرويد.

بعد مرور أكثر من عام على إعلان جوجل لأوّل مرة على علامة التبويب “الاستكشاف” في يوتيوب، فلا تزال حتى يومنا هذا قيد الاختبار المحدود، وإن كنتم تتذكرون، بدأت يوتيوب في يوليو الماضي من اختبار علامة التبويب هذه في تطبيقها لنظام التشغيل iOS، وعلى الرغم من أن حوالي 1 بالمائة فقط من المستخدمين شاهدوا هذه الميزة، إلّا أن التعليقات كانت إيجابية جدًا.

لتبدأ الشركة اليوم بخطوة تهدف إلى توسّيع رقعة الاختبار لتشمل المزيد من منصات التشغيل بما في ذلك نظام تشغيل أندرويد.

من ناحيته، ستكون علامة التبويب “الاستكشاف” بدلًا من علامة التبويب “Trending” أو الأكثر شيوعًا، وستلعب دورًا مشابهًا في التوصية بالمحتوى الجديد، ولكن بطريقة أكثر تخصيصًا، بحيث ستُوفّر بالفعل توصيات بناءً على نشاط المشاهدة الخاصة بالمستخدم، كذلك مساعدة المشاهدين على الحصول على المزيد من التنوّع ورؤية أنواع مختلفة من المحتوى.

ومع هذا الدعم، هناك تغيّر جديد عمّا رأيناه في نسخة الاختبار على iOS، حيث بدلًا من الرموز أحادية اللون للمواضيع الخاصة بالعلامة، هناك الآن بلاطات ملوّنة في الأعلى، وما زالت مقاطع الفيديو الشائعة موجودة أيضًا.

وأخيرًا أشارت جوجل بأن المقصود من هذا التصميم الجديد هو عرض محتوى داعم للقنوات الناشئة بشكل أفضل.

We're now testing out the Explore tab on more devices and platforms, including Android!



This is still an experimental feature so if you see the update, let us know what you think by sending feedback → https://t.co/lJjBNUumCO https://t.co/4HbCPM4JHI