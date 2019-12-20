الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بـ " إنفلونزا الخنازير" في الأردن .. تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة ارتفاع عدد الوفيات بأنفلونزا الخنازير" في الأردن إلى 7 أشخاص فيما ارتفع عدد المصابين إلى 276 مصابًا. وقال مساعد امين العام في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحاق لـ "رؤيا" إن الوفاة السابعة هي لسيدة أربعينية مصابة بمرض السرطان، وقد توفيت الجمعة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان. اقرأ أيضاً : وزير الصحة: معظم حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير في العاصمة تليها اربد - فيديو وأكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر في تصريحات سابقة ان حالات الاصابة بانفلونزا الخنازير التي تم تسجيلها في المملكة هي ضمن معدلاتها السنوية التي تشهدها المملكة كل عام . وقال جابر، إن وزارة الصحة قامت بتطعيم جميع الكوادر الصحية خشية إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير، مؤكدًا عدم وجود دولة في العالم توصي بتطعيم جميع سكانها. وأكد الوزير تخفيض سعر مطعوم إنفلونزا الخنازير ليصل إلى 5.5 دينار بدلا من 11 دينارا.

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