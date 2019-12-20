مرشح لرئاسة الحكومة يتحدى السياسيين العراقيين

دبي - بواسطة محمد فارس © وسائل إعلام عراقية النائب العراقي فائق الشيخ عليمرشح لرئاسة الحكومة يتحدى السياسيين العراقيين

أعلن النائب العراقي فائق الشيخ علي، الذي رشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية، اليوم الجمعة، تحديه للسياسيين، بمناظرته أمام المواطنين بشأن البرنامج والرؤية الحكوميتين.

وكتب في تغريدة له على "تويتر" "هل من مناظر يناظرني؟ هل من مساجل يساجلني؟ هل من مبارز يبارزني؟ بالخطة، بالرؤية، بالبرنامج لإنقاذ العراق؟".

وقال "أيتها الكتل ومن يمثلها يا من وقعتم لمرشحكم لرئاسة الوزراء، أنتم تدعون بأنكم شيعة علي بن أبي طالب، أيعقل ليس فيكم من يتحلى بشجاعته، فيناظرني؟!، أي تاريخ مشين تملكونه؟".

ويوم أمس الخميس، هدد النائب الشيخ علي، الأحزاب الحاكمة بكشف أسرارها أمام المتظاهرين.

المصدر: RT