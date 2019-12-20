تفاعل واسع في الكويت مع دموع الطبطبائي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT

تأثر عدد كبير من النشطاء الكويتيين بمشهد بكاء النائب السابق وليد الطبطبائي الذي أفرج عنه أمس بموجب مرسوم عفو أقره مجلس الوزراء الكويتي.

وظهر الطبطبائي عقب خروجه من السجن بعيون مغرورقة بالدموع، حيث أعرب عن شكره لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، واصفا إياه بأمير الإنسانية.

وفي موقف شديد التأثير، لم يتمالك النائب الكويتي السابق نفسه في نهاية المشهد المصور، وأسكتته العبرة، وحين عادت الكاميرا إليه وسئل عن سبب بكائه، رد قائلا: "تذكرت أمي".

Advertisements

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في آخر اجتماع له على مشروع مرسوم عفو ضم وليد الطبطبائي ومحمد الدوسري، عن قضاء المدة المتبقية والقاضية بسجنهما 3 سنوات ونصف السنة.

وقد سلم الطبطبائي نفسه إلى الجهات المختصة بعد انتهاء مراسم عزاء والدته في 25 نوفمبر الماضي، امتثالا للحكم الصادر بحقه في قضية دخول مجلس الأمة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية