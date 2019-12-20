اخبار الخليج

تفاعل واسع في الكويت مع دموع الطبطبائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT

تأثر عدد كبير من النشطاء الكويتيين بمشهد بكاء النائب السابق وليد الطبطبائي الذي أفرج عنه أمس بموجب مرسوم عفو أقره مجلس الوزراء الكويتي.

وظهر الطبطبائي عقب خروجه من السجن بعيون مغرورقة بالدموع، حيث أعرب عن شكره لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، واصفا إياه بأمير الإنسانية.

وفي موقف شديد التأثير، لم يتمالك النائب الكويتي السابق نفسه في نهاية المشهد المصور، وأسكتته العبرة، وحين عادت الكاميرا إليه وسئل عن سبب بكائه، رد قائلا: "تذكرت أمي".

Advertisements

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في آخر اجتماع له على مشروع مرسوم عفو ضم وليد الطبطبائي ومحمد الدوسري، عن قضاء المدة المتبقية والقاضية بسجنهما 3 سنوات ونصف السنة.

وقد سلم الطبطبائي نفسه إلى الجهات المختصة بعد انتهاء مراسم عزاء والدته في 25 نوفمبر الماضي، امتثالا للحكم الصادر بحقه في قضية دخول مجلس الأمة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل واسع في الكويت مع دموع الطبطبائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا