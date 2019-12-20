شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى يوصل أول دفعة مساعدات إنسانية إلى مدينة الطبقة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصل عسكريون روس أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة الطبقة الواقعة فى غرب محافظة الرقة شمالى سوريا، والتى كانت تعد العاصمة غير المعلنة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والمنطقة.

وأفاد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا - وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الجمعة، - بأن هذه الدفعة تضمنت نحو 1000 سلة غذائية بوزن إجمالى يقارب 5 أطنان، تم توزيعها على السكان خلال ساعة واحدة.

ولفتت القناة الروسية إلى أن مدينة الطبقة كان يسكنها نحو 100 ألف نسمة قبل الحرب، لم يبقَ منهم الآن سوى حوالى 45 ألف شخص.