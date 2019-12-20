شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرسن: لا معنى لاجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة دون جدول أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر جير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أنه لا فائدة من عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة، فى ظل غياب الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات.

وقال يدرسون -فى اتصال فيديو متحدثا إلى مجلس الأمن الدولى حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- "آمل أن يتم فى أقرب وقت ممكن التوصل لاتفاق على جدول أعمال يتماشى مع الاختصاصات والأسس الإجرائية للجنة الدستورية​​​. فى الوقت الذى لا وجود فيه لجدول أعمال متفق عليه، لا أرى سببا يستدعى اللجنة المصغرة لعقد اجتماعها".

وأعرب بيدرسن عن أمله، فى أن "يتمكن قريبا من التشاور مع الحكومة السورية مباشرة فى دمشق، وكذلك مع لجنة التفاوض السورية".