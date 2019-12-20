شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطينى: قرارات ترامب تدمر حل الدولتين وتخالف الشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس دائرة شئون المغتربين فى منظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث، إن قرارات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تدمر حل الدولتين وتخالف بشكل صريح القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وتعاكس موقف الإجماع الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا طلابيا أمريكيا من جامعة واشنطن، الذى يزور فلسطين للتعرف على التطورات الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الجمعة، عن شعث قوله للوفد إن القرارات التى اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونيتها إنهاء قضية اللاجئين عبر تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وموقفها الأخير من الاستيطان، كلها قرارات تتنافى مع مقررات الأمم المتحدة وأظهرت درجة الانحياز الأمريكى لإسرائيل.

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وأكد أهمية أن يكون هناك دور للشعب الأمريكى من أجل تحقيق السلام ورفض سياسات الإدارة الأمريكية المنحازة لإسرائيل والمخالفة للموقف الدولي، محذرا من خطورة تلك السياسات على مستقبل المنطقة.

وأطلع شعث الوفد على مجمل تطورات الوضع الفلسطيني، والممارسات الإسرائيلية على الأرض، وكشف أن إسرائيل تريد فرض رؤيتها الأحادية للحل، وتتنكر لحل الدولتين ، مؤكدا أن سياسة الحكومة الإسرائيلية تشكل خطرا على استقرار وأمن المنطقة.

وشدد على أهمية وجود إجراءات عملية من قبل المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الحدود المتفق عليها دوليا، مؤكدا أن ضمان أمن المنطقة واستقرارها لا يكون إلا بتحقيق السلام العادل والدائم.